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Автоспорт

Маттиа Бинотто: Надо рассматривать любые варианты

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Маттиа Бинотто находится на самоизоляции в своём доме, но не может себе позволить просто отдыхать, забросив все дела.

«Как и все, я безвылазно сижу дома, но продолжаю работать, – рассказал руководитель Скудерии в интервью итальянскому телеканалу Sky Sport 24, взятому по Скайпу. – Каждый день я общаюсь с сотрудниками, с механиками, и уже начиная с 8 утра мы проводим много времени в телефонных переговорах. Конечно, практически каждый день я созваниваюсь с Феттелем и Леклером. Они тоже сидят по домам и много тренируются, чтобы поддерживать форму.

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Для меня вся эта ситуация отличается тем, что я могу проводить больше времени с семьёй за обедами и ужинами. Это всегда приятно».

В обстановке глобального распространения коронавируса Формула 1 вместе с FIA и командами чемпионата ведёт переговоры о том, как действовать дальше.

«Мы – команды, Формула 1 и FIA – ведём переговоры. Выдвигаются различные теории, и каждая из них обсуждается, – отметил Бинотто. – Есть предложение сократить чемпионат или, например, завершить его в январе следующего года.

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В настоящий момент мы должны быть готовы рассматривать любые варианты, чтобы провести как можно больше гонок. И, разумеется, в этой ситуации приостановка процесса модернизации машин представляется ответственным решением, даже для небольших команд».

Источник:www.f1news.ru
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