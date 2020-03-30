Норрис выиграл гонку на виртуальном Сильверстоуне

В воскресенье Ландо Норрис выиграл первую гонку Veloce Pro Series на симуляторе iRacing, проходившую на виртуальном автодроме в Сильверстоуне, но не смог повторить этот успех во втором заезде, в котором применялась реверсивная стартовая решётка.

Участники соревнований пилотировали машины Holden австралийской серии V8 Supercars, и Норрис уверенно выиграл квалификацию, предшествовавшую первой гонке, опередив на 0,6 секунды ближайшего соперника – Эда Джонса, в реальном мире выступающего в DTM.

Старт в гонке давался с хода, и действующий чемпион японской Формулы 3 Саша Фенестраз смог уже в первых поворотах опередить Джонса и выйти на вторую позицию. Вскоре его обогнал и Эстебан Гутьеррес, резервный гонщик Mercedes F1, но вскоре между их машинами произошёл контакт, вследствие чего мексиканец пропустил нескольких соперников.

Фенестраз допустил небольшую оплошность в связке Maggots-Becketts, чем сразу воспользовался Джонс и вновь переместился на второе место. Затем Сашу обогнал и Джеймс Болдуин.

Но тут у Джонса начались технические проблемы: у него пропала связь с сервером, что не позволило продолжить участие в игре.

Норриса никто не смог догнать, и он первым пересёк линию финиша, выиграв более 10 секунд у Болдуина и Фенестраза, занявших второе и третье места.

Вторую гонку из-за реверсивного порядка старта Норрис начинал с 10-й позиции, а с поула стартовал Харри Тинкнелл, в своё время выигравший «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2. Вторая стартовая позиция досталась Мартину Кодричу, заводскому гонщику McLaren GT, который уже на первом круге опередил Тинкнелла и вышел в лидеры.

Норрис к концу первого круга опередил четверых соперников и ехал шестым, правда, после этого допустил контакт с машиной Стоффеля Вандорна, гонщика Формулы E, а бельгиец в свою очередь вытолкнул с трассы Болдуина.

Ландо продолжал борьбу, постепенно пробился на вторую позицию и уже догонял лидера, но до финиша оставалось лишь три круга, и вступить в поединок с Кодричем он просто не успел, так что вынужден был довольствоваться вторым местом.

«Я молился, чтобы он допустил ошибку, потому что знал, сколько осталось кругов, и с какой скоростью я его догонял, – прокомментировал Ландо после финиша. – Я понимал, что победить можно, но мне нужно было, чтобы он допустил небольшой промах. Но я упустил свой шанс, когда сам ошибся в 3-м повороте. Всё по справедливости, он хорошо пилотировал и не вообще не совершал ошибок».