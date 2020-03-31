В Ф1 могут ввести новый регламент

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что команды «Формулы-1» могут предложить ФИА ввести новый регламент с 2023 года.

По его словам, на данный момент самое главное – стабильность.

«Когда происходят изменения регламента, повышаются расходы. В настоящий момент мы должны заморозить максимально возможное количество элементов болида. Ограничение расходов [с 2021 года] – это, можно сказать, вторичный вопрос. Главное – сократить траты, чтобы можно было гоняться. Допустим, если заморозить 60 процентов шасси на 18 месяцев, это окажет серьезный эффект и снизит операционные расходы команды на Гран-при – неважно, идет речь о «Ред Булл» или о «Уильямсе», – приводит слова Хорнера Autosport.com.

Также он добавил, что новый техрегламент должен был вступить в силу с 2021 года, но из-за коронавируса его введение отложили.