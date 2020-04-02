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Автоспорт

Посмотрите, как Ландо Норрис выполнит обещание

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На прошлой неделе гонщик McLaren Ландо Норрис пообещал подстричься налысо, если за сеанс трансляции на своём канале в Twitch соберёт более $10 тысяч на поддержку борьбы с коронавирусом. В итоге британцу удалось собрать больше $12 тысяч, и сегодня он собирается в прямом эфире выполнить обещание.

Ландо уже говорил, что собирается оставить немного волос на голове, но все подробности в самом шоу, которое стартует в 22.00 по московскому времени на канале Ландо.

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Впрочем, прямой эфир начался ещё в 19.00, но не так и просто найти подходящие слова для описания происходящего в стриме в данный момент. Норрис берет портреты гонщиков и с помощью всем известной программы для обработки изображений «приклеивает» их на разные предметы. Это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть.

Источник:www.f1news.ru
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