Даниэль Риккардо и животный мир Австралии

Начало сезона откладывается на неопределённое время, и пока неясно, когда жизнь, начнёт возвращаться в привычную колею, в том числе в мире автоспорта. В этой ситуации всё больше гонщиков переключаются на киберспорт, тем более что для этого были созданы все условия, однако Даниэль Риккардо проводит время совершенно по-другому.

Мы писали, что гонщик Renault уединился на своей ферме в Западной Австралии, расположенной в окрестностях его родного города Перт, и радуется возможности пожить в максимальной близости к природе.

Недавно он поделился в Instagram характерным фото, сделанном где-то среди его владений. На нём мы видим Даниэля на фоне мирно пасущихся австралийских овечек.

«Это единственные гости, который я сейчас пускаю», – пишет Риккардо. Но, пожалуй, он изменил бы себе, если всё этим и закончилось.

Даниэль пошёл дальше: он снял на видео целое шоу, в котором, пародируя стиль сэра Дэвида Аттенборо, знаменитого британского натуралиста и телеведущего, автора популярных программ о живой природе, весело прокомментировал: «Итак, мы здесь, в солнечной Австралии. Вот так сурово выглядит родная глубинка.

И что мы видим? Овец. Прекрасных овец. Вообще-то сейчас у них сезон спаривания, поэтому мы должны проявлять осторожность: я тоже могу стать случайной жертвой. Тем более, они также сражаются за последние остатки растительности.

Давайте вместе прогуляемся и попытаемся взять интервью у кого-нибудь из них. Подойдём к ним и рассмотрим этих прекрасных овечек вблизи…»

На этом «кино» заканчивается, на последних кадрах мы видим Даниэля, решительно шагающего в направлении стада. Вероятно, продолжение следует…