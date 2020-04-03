Пятница, 3 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортДаниэль Риккардо и животный мир Австралии
Автоспорт

Даниэль Риккардо и животный мир Австралии

AdminНет комментариев
Добавлено

Начало сезона откладывается на неопределённое время, и пока неясно, когда жизнь, начнёт возвращаться в привычную колею, в том числе в мире автоспорта. В этой ситуации всё больше гонщиков переключаются на киберспорт, тем более что для этого были созданы все условия, однако Даниэль Риккардо проводит время совершенно по-другому.

Мы писали, что гонщик Renault уединился на своей ферме в Западной Австралии, расположенной в окрестностях его родного города Перт, и радуется возможности пожить в максимальной близости к природе.

Читайте также:  В Сильверстоуне объявили о продлении контракта

Недавно он поделился в Instagram характерным фото, сделанном где-то среди его владений. На нём мы видим Даниэля на фоне мирно пасущихся австралийских овечек.

«Это единственные гости, который я сейчас пускаю», – пишет Риккардо. Но, пожалуй, он изменил бы себе, если всё этим и закончилось.

Даниэль пошёл дальше: он снял на видео целое шоу, в котором, пародируя стиль сэра Дэвида Аттенборо, знаменитого британского натуралиста и телеведущего, автора популярных программ о живой природе, весело прокомментировал: «Итак, мы здесь, в солнечной Австралии. Вот так сурово выглядит родная глубинка.

Читайте также:  Глобальная аудитория Формулы 1 выросла на 10%

И что мы видим? Овец. Прекрасных овец. Вообще-то сейчас у них сезон спаривания, поэтому мы должны проявлять осторожность: я тоже могу стать случайной жертвой. Тем более, они также сражаются за последние остатки растительности.

Давайте вместе прогуляемся и попытаемся взять интервью у кого-нибудь из них. Подойдём к ним и рассмотрим этих прекрасных овечек вблизи…»

На этом «кино» заканчивается, на последних кадрах мы видим Даниэля, решительно шагающего в направлении стада. Вероятно, продолжение следует…

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

восемнадцать − 15 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Берни Экклстоун: Не понимаю, откуда такой ажиотаж!

Контракт с Aramco принесёт Формуле 1 до $450 млн.

Джовинацци выступит в виртуальном Гран При Вьетнама

Нико Росберг хочет участвовать в виртуальных гонках

Moody’s изменило прогноз по кредитному рейтингу Ф1

Закрыть