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Автоспорт

Нико Росберг хочет участвовать в виртуальных гонках

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В ближайшее воскресенье состоится виртуальный Гран При Вьетнама, в котором примут участие несколько действующих гонщиков Формулы 1. Чемпион мира 2016 года Нико Росберг рассказал, что с радостью присоединился бы к ним, но у него нет такой возможности.

«Просто невероятно, насколько далеко продвинулись виртуальные гонки, – заявил Нико в эфире Sky Sports. – Их очень интересно смотреть, они очень увлекательные, так что я рекомендую всем болельщикам Формулы 1 попробовать. Если вы думаете, что вам не понравится, то вы будете удивлены. Много событий, много борьбы, и многие гонщики Формулы 1 в них участвуют.

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Если бы я до сих пор гонялся, то непременно участвовал бы. Я и сейчас хочу поучаствовать, но в данный момент у меня нет такой возможности. В моём доме на Ибице нет необходимого оборудования, и я не могу выйти из дома, чтобы купить руль – в противном случае, я бы тоже в этом участвовал. Увы, но без вариантов».

Источник:www.f1news.ru
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