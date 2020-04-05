Валттери Боттас: Всё будет хорошо, это точно

Валттери Боттас сейчас находится в Лапландии, и, следуя примеру других гонщиков, решил обратиться к болельщикам, пожелав всем пережить этот сложный период, не тратя время впустую.

Ваттери Боттас: «Всем привет! В мире сейчас непростые времена, и в этих чрезвычайных обстоятельствах я просто хотел снова к вам обратиться и сказать: будьте здоровы, берегите себя и тех, кто рядом с вами.

Пожалуйста, следуйте всем предписаниям, которые мы получаем – это поможет одолеть вирус и вернуться к нормальной жизни. Наша команда и я – мы все хотим поскорее вновь заняться гонками, хотя, конечно, придётся дождаться подходящего момента, когда можно будет сделать это без риска.

В любом случае, спасибо за то, что ожидаете этого вместе с нами. А вы тоже не теряйте зря время, постарайтесь воспользоваться этим периодом с максимальной пользой – не сомневаюсь, что есть много разных интересных дел, которыми можно заняться. Так что хочу просто пожелать вам позитивного настроя, и давайте смотреть в будущее!

Всё будет хорошо, это точно. Но пока надо просто считаться с этой ситуацией, вот и всё. Спасибо вам за поддержку! Кстати, я себя прекрасно чувствую, стараюсь держаться подальше от других людей, много тренируюсь – получается, это у меня что-то вроде затянувшихся тренировочных сборов, которые начались ещё зимой.

Так что стараюсь в полной мере использовать это время, чтобы вернуться за руль ещё более подготовленным, чем когда-либо. Увидимся!»