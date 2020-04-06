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Автоспорт

В Сочи готовятся к Гран При России

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Организаторы Гран При России в Сочи продолжают подготовку к этапу, который должен пройти в конце сентября. В интервью ТАСС генеральный директор АНО «РОСГОНКИ» Алексей Титов заявил, что пока всё идёт по графику.

Алексей Титов: «В настоящее время «Росгонки» активно готовятся к седьмому в истории страны Гран При Формулы 1. Мы тщательно следим за развитием событий [с пандемией коронавируса], прислушиваемся к рекомендациям и указаниям государственных органов и экспертов, а также находимся в постоянном контакте с представителями Формулы 1.

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Сейчас автодром закрыт, на объекте находятся только дежурные бригады службы эксплуатации, все остальные сотрудники – на удаленке. Но мы пока продолжаем готовиться к Гран При».

Источник:www.f1news.ru
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