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Автоспорт

Виртуальный Гран При России выиграл Олег Нападовский

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В субботу, 11 апреля, состоялся первый виртуальный Гран При России, организованный АНО «Росгонки» и сообществом Formula Zero.  

В киберспортивном соревновании, для которого использовался симулятор F1 2019, выступили ведущие российские симрейсеры, прошедшие отборочные старты, а также пилот SMP Racing Алексей Несов.

Сражение за первое место на виртуальном Сочи Автодроме развернулось между Олегом Нападовским и Арсеном Кардановым. По ходу гонки они попеременно выходили в лидеры. Решающий обгон Олег совершил на последнем 27-м круге гонки и финишировал на несколько десятых раньше соперника.

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Впрочем, Карданов потом ещё получил трехсекундный штраф, но сохранил второе место. С учетом пенализации других участников третье место досталось Юрию Кисляку. Алексей Несов финишировал 16-м.  В качестве главного приза Олег Нападовский выиграл два билета на Гран При России, который в 2020 году пройдет на Сочи Автодроме с 24 по 27 сентября.

Источник:www.f1news.ru
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