Льюис Хэмилтон удалил сообщение, опубликованное в Instagram, где накануне косвенно подтвердил продление контракта с Mercedes – видимо, до официального заявления.

Отвечая на очередные спекуляции британской прессы о том, что скорое продление контракта с Феттелем лишит Льюиса возможности реализовать мечту выступить за Ferrari, гонщик написал: «Во-первых, я не мечтаю о переходе в другую команду. Я и так выступаю за команду мечты. Во-вторых, мне ничего не может помешать, поскольку уходить я не собираюсь. Сейчас я с теми, кто заботился обо мне с первого дня. Мы – лучшая команда!»

Про сорт здесь.

Через несколько часов запись была удалена, что стало источником новых слухов…