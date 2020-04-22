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Автоспорт

Льюис Хэмилтон удалил сообщение

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Льюис Хэмилтон удалил сообщение, опубликованное в Instagram, где накануне косвенно подтвердил продление контракта с Mercedes – видимо, до официального заявления.

Отвечая на очередные спекуляции британской прессы о том, что скорое продление контракта с Феттелем лишит Льюиса возможности реализовать мечту выступить за Ferrari, гонщик написал: «Во-первых, я не мечтаю о переходе в другую команду. Я и так выступаю за команду мечты. Во-вторых, мне ничего не может помешать, поскольку уходить я не собираюсь. Сейчас я с теми, кто заботился обо мне с первого дня. Мы – лучшая команда!»

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Про сорт здесь.

Через несколько часов запись была удалена, что стало источником новых слухов…

Источник:www.f1news.ru

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