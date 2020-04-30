Норрис: После перерыва непросто вернуться за руль

Во время вынужденной паузы гонщики активно тренируются, чтобы поддерживать спортивную форму. Ландо Норрис рассказал, что в домашних условиях невозможно воссоздать нагрузки, которые пилоты испытывают за рулём Формулы 1, поэтому возвращение за руль даётся тяжело.

Ландо Норрис «Я сосредоточился на том, на что могу повлиять – на тренировках. Я стараюсь поддерживать форму, которая у меня была до предсезонных тестов, ведь когда мы вернёмся за руль, тело испытает шок от нагрузок.

За рулём тело привыкает к нагрузкам. Дома можно много тренироваться, делать упражнения на шею, но когда садишься за руль Формулы 1… На тренировках просто невозможно воспроизвести такие перегрузки. Можно быть самым сильным человеком в Формуле 1 или в мире, но нагрузки всё равно слишком велики для человеческого тела».