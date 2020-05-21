Проведение Гран При США в Остине под вопросом

В предварительной версии нового календаря сезона Гран При США запланирован на 25 октября, но проведение гонки в Остине вызывает всё больше и больше вопросов.

С началом эпидемии коронавируса в Остине действуют различные ограничения, и сейчас город находится на так называемой третьей стадии, которая позволяет проводить мероприятия с участием не более десяти человек. Проведение масштабных событий, таких как спортивные соревнования, возможно только на первой стадии. По словам доктора Марка Эскотта, медицинского эксперта, занимающегося вопросами здравоохранения в Остине, снятие ограничений возможно только к декабрю.

Марк Эскотт: «Первым, что мы отменили, были крупные мероприятия, и они станут последним, что мы разрешим проводить, поскольку на них существует риск заражения большого количества людей, особенно членов одной семьи.

Мы работаем над различными планами и строим прогнозы по отмене ограничений, но сейчас мы не видим никаких признаков, которые позволили бы до конца декабря разрешить проведение мероприятий с участием более 2500 человек».

При этом Эскотт отметил, что снижение числа случаев заболеваний коронавирусом может изменить ситуацию с проведением массовых мероприятий: «Это хороший стимул для всех нас придерживаться социального дистанцирования и работать над тем, чтобы люди оставались дома, если у них есть такая возможность. Мы, как общество, должны способствовать улучшению ситуацию, чтобы уже осенью можно было снять ограничения».