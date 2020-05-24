Формула E: Абт дисквалифицирован и оштрафован

Вчера мы рассказывали, что по ходу гонки виртуальной Формулы E у её участников возникло подозрение, что вместо Даниэля Абта за рулём симулятора находится кто-то другой. В итоге немецкий пилот Audi, чья машина завершила дистанцию третьей, вынужден был признаться, что его действительно заменил профессиональный сим-рейсер Лоренц Хёрцинг.

Абт был дисквалифицирован и оштрафован, причём штраф принял несколько необычную форму: немца обязали перечислить на благотворительность 10 тысяч евро. При этом Хёрцинг был вообще исключён из списка участников виртуальной серии Home Challenge, а его результаты в других гонках уик-энда аннулированы.

По информации издания The Race, организаторы серии проверили IP-адреса и выяснили, что Абт действительно не мог находиться за рулём своего симулятора во время квалификации и гонки. Только после этого он признался в содеянном и принёс извинения Формуле E, своей команде, соперникам и болельщикам.

«Я не отнёсся к этому настолько серьёзно, насколько должен был. Я приношу извинения, потому что знаю, какая большая работа была проделана Формулой E, чтобы организовать этот проект, – говорится в заявлении, опубликованном им в воскресенье. – Я понимаю, что мой проступок оставил неприятный след, но у меня не было плохих намерений. Разумеется, я согласен с дисквалификацией, а, кроме того, перечислю 10 тысяч евро на счёт благотворительного проекта».

Команда Audi Sport никак не прокомментировала эту историю, судя по всему, там были не в курсе поступка своего гонщика.