В Audi отстранили Абта от всех соревнований

Мы писали о том, что пилота Audi Даниэля Абта дисквалифицировали и оштрафовали за то, что в гонке виртуальной Формулы Е под его именем выступал профессиональный сим-рейсер Лоренц Хёрцинг.

Тогда Абта исключили из протокола и наказали денежным штрафом, обязав перечислить 10 тысяч евро на благотворительность. Он принёс официальные извинения и выполнил все требования, но история получила продолжение.

The Race пишет, что Даниэль Абт отстранен командой Audi от всех соревнований, кроме того, начат процесс его увольнения из команды из-за нарушения критериев соответствия стандартам.