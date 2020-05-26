Вторник, 26 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортВ Audi отстранили Абта от всех соревнований
Автоспорт

В Audi отстранили Абта от всех соревнований

AdminНет комментариев
Добавлено

Мы писали о том, что пилота Audi Даниэля Абта дисквалифицировали и оштрафовали за то, что в гонке виртуальной Формулы Е под его именем выступал профессиональный сим-рейсер Лоренц Хёрцинг.

Тогда Абта исключили из протокола и наказали денежным штрафом, обязав перечислить 10 тысяч евро на благотворительность. Он принёс официальные извинения и выполнил все требования, но история получила продолжение.

The Race пишет, что Даниэль Абт отстранен командой Audi от всех соревнований, кроме того, начат процесс его увольнения из команды из-за нарушения критериев соответствия стандартам.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

13 − тринадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Латифи: Гоняться без болельщиков будет непривычно

Гюнтер Штайнер: Зачем Феттелю рисковать?

Шесть лет назад Жюль Бьянки заработал очки в Монако

В Aston Martin сменится руководство

Кристиан Хорнер: У Феттеля будут шансы остаться

Закрыть