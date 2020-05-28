Зак Браун: Сегодня Формула 1 победила!

Руководители команды McLaren прокомментировали утверждение Всемирным Советом FIA по автоспорту регламента на сезон 2021 года и далее…

Зак Браун, управляющий директор McLaren Racing: «Сегодня Формула 1 победила. Это кардинально важный момент для нашего спорта. Долгое время Формуле 1 не хватало финансовой стабильности, бездействие могло привести к риску для будущего чемпионата мира и его участников, но нам удалось выработать общую позицию и решить этот вопрос.

Общее для всех ограничение бюджета и более равное распределение призовых обеспечит большую конкурентоспособность, больший интерес публики и, в долгосрочной перспективе, большие доходы, что позволит улучшить финансовое здоровье команд и спорта. Главное, что выиграют болельщики, а значит, выиграет и спорт».

Андреас Зайдль, руководитель команды McLaren: «Мы живём в непростое время. Позади месяцы тяжелой работы в сложных условиях, но приятно видеть, что под началом FIA и Формулы 1 команды сплотились, чтобы вместе преодолеть этот кризис, добиться лучшего будущего для нашего спорта, где все будут бороться на равных.

В McLaren поддерживают меры по снижения расходов, мы довольны, что при этом удалось сохранить достаточную свободу в области аэродинамики в сезонах 2020 и 2021 года, пока в 2022-м не будет принят новый регламент, ведь это важный элемент конкурентоспособности команд.

Все понимали, что в какое-то время появится ограничение бюджета и стремились к его нижнему пределу, чтобы обеспечить большую финансовую стабильность нашего спорта, но задача оказалась непростой. Очевидно, что адаптация работы команды к принятым ограничениям, к сожалению, приведёт к увольнениям, но наша цель – ещё больше повысить эффективность работы команды в будущем.

Сотрудничество и взаимопонимание внутри команды было по-настоящему плотным, теперь важно, что у нас есть общее понимание новых правил, что позволит начать работу над новыми машинами.

Теперь мы полностью сосредоточены на подготовке к продолжению сезона, вместе с Карлосом и Ландо, и надеемся, что во второй половине года сможем провести как можно больше гонок».