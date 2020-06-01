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Автоспорт

Хэмилтон призвал коллег откликнуться на события в США

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Льюис Хэмилтон, реагируя на тревожные события, происходящие в ряде городов США после гибели Джорджа Флойда, вызванной неправомерными действиями полиции, призвал гонщиков Формулы 1 выразить протест против проявлений расовой несправедливости.

В последние дни шестикратный чемпион мира неоднократно писал в социальных сетях о своём отношение к этим событиям, а в одном из постов, опубликованном в воскресенье, подчеркнул, что во всём автоспортивном сообществе он единственный, кто затрагивает подобные темы.

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«Я вижу, что вы храните молчание, причём некоторые из вас – настоящие звёзды, однако ваши голоса не слышны посреди этой несправедливости, – пишет Хэмилтон, обращаясь к коллегам по Формуле 1. – Никто в моей сфере вообще никак себя не проявил, ведь, конечно, Ф1 – спорт, в котором преобладают белые.

Я думал, вы поймёте, почему такое происходит и что-то об этом скажете… Просто имейте в виду, что я знаю, кто вы, и вижу вас…»

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Льюис Хэмилтон не раз выражал свой гнев по поводу проявлений расизма, в частности, в 2017 году поддержал протестную акцию американских спортсменов, которые, реагируя на притеснение темнокожего населения США, встали на колени во время исполнения национального гимна.

Источник:www.f1news.ru
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