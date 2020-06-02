Пятьдесят лет со дня смерти Брюса Макларена

Пятьдесят лет назад, 2 июня 1970 года на тестах спорткара M8D, разработанного для американской серии Can-Am, в Гудвуде погиб Брюс Макларен, знаменитый гонщик, основатель команды, которая носит его имя и полвека спустя.

Макларен добился первых успехов в Формуле 1 в начале 60-х, выступая за Cooper, а в конце 1965 года последовал примеру бывшего напарника, Джека Брэбэма, основав свою гоночную команду.

McLaren строила не только машины Формулы 1, но и спортпрототипы для заокеанских серий, и Брюс дважды, в 1967-м и 1969-м, становился чемпионом Can-Am. В списке достижений есть и победа в «24 часах Ле-Мана»: эту гонку Брюс выиграл в 1966-м, выступая в одном экипаже с Крисом Эймоном за рулём Ford GT40 Mk.II.

«Стараться превзойти себя стоит ради того, чтобы умереть было не так глупо. Если вы не реализуете свои таланты, значит просто проживёте впустую. Поэтому я убеждён – жизнь должна измеряться не годами, а достижениями», – сказал Брюс на похоронах своего друга, гонщика Тима Майера – брата будущего менеджера команды McLaren Тедди Майера.

Брюс Макларен прожил 32 года. Сегодня ему могло быть 82. В его команде всё началось с полдюжины идеалистов, а сегодня в группе компаний McLaren около 4000 сотрудников.

Получив известие о смерти Брюса 2 июня 1970 года его компаньон Тайлер Александер сказал сотрудникам, что на следующий день они могут остаться дома. Но все пришли на работу. Потому что так поступил бы Брюс.

McLaren – вторая самая успешная команда в истории Формулы 1 после Ferrari – по числу побед, подиумов, поулов, лучших кругов и набранным очкам.

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