В Williams объявили детали кредитных обязательств

На прошлой неделе в Williams объявили о готовности продать команду для оплаты по имеющимся кредитам. После публикации финансовой документации стало известно, о какой сумме идёт речь.

После продажи технологического подразделения Williams Advanced Engineering в декабре 2019 года, в Williams рефинансировали имеющиеся задолженности с помощью банка HSBC и кредита от компании Latrus Racing, принадлежащей Майклу Латифи, отцу гонщика Williams Николаса Латифи. Общий объём средств, предоставленных команде в рамках нового соглашения – $45 млн.

Из них $25 млн. взяты под залог оборудования, зданий и земельных участков. Ещё $20 млн. получены под залог исторических машин и других личных активов. Часть этих средств пошла на оплату прежней задолженности банку HSBC в рамках рефинансирования, так что общая сумма полученных командой средств со всеми вычетами – в фунтах – составила £ 28 млн.

С апреля 2020 года команда должна ежегодно выплачивать 5% от этой суммы и погасить кредит равными долями в течение пяти лет, но в Williams заявили, что оба займа могут быть погашены досрочно при появлении средств от покупателя или инвестора.

«Принятые меры позволяют нам эффективно использовать активы команды и предоставляют финансовые резервы, необходимые для финансирования команды в нестабильной ситуации, – заявил исполнительный директор Williams Майк О’Дрисколл.