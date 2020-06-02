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Автоспорт

В Williams объявили детали кредитных обязательств

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На прошлой неделе в Williams объявили о готовности продать команду для оплаты по имеющимся кредитам. После публикации финансовой документации стало известно, о какой сумме идёт речь.

После продажи технологического подразделения Williams Advanced Engineering в декабре 2019 года, в Williams рефинансировали имеющиеся задолженности с помощью банка HSBC и кредита от компании Latrus Racing, принадлежащей Майклу Латифи, отцу гонщика Williams Николаса Латифи. Общий объём средств, предоставленных команде в рамках нового соглашения – $45 млн.

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Из них $25 млн. взяты под залог оборудования, зданий и земельных участков. Ещё $20 млн. получены под залог исторических машин и других личных активов. Часть этих средств пошла на оплату прежней задолженности банку HSBC в рамках рефинансирования, так что общая сумма полученных командой средств со всеми вычетами – в фунтах – составила £ 28 млн.

С апреля 2020 года команда должна ежегодно выплачивать 5% от этой суммы и погасить кредит равными долями в течение пяти лет, но в Williams заявили, что оба займа могут быть погашены досрочно при появлении средств от покупателя или инвестора.

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«Принятые меры позволяют нам эффективно использовать активы команды и предоставляют финансовые резервы, необходимые для финансирования команды в нестабильной ситуации, – заявил исполнительный директор Williams Майк О’Дрисколл.

Источник:www.f1news.ru
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