Экклстоун: Хэмилтон правильно поднимает тему расизма

Льюис Хэмилтон одним из первых отреагировал на события, происходящие в США после гибели Джорджа Флойда, вызванной неправомерными действиями полиции. Льюис призвал других гонщиков выразить протест против проявлений расовой несправедливости.

Бывший глава менеджмента Формулы 1 Берни Экклстоун считает, что Льюис поступил правильно, обратив внимание на произошедшее: «Хорошо, что Льюис, как и футболисты, поднимает эту тему. Нужно и дальше говорить об этом. Лично меня сильно удивило, что потребовалось столько времени, чтобы на жестокое убийство афроамериканца обратили внимание в спортивной сфере. В 1986-м я отменил гонку в Южной Африке, когда там был апартеид – это ошибочный и отвратительный режим. Но расизм не исчез».

Экклстоун сравнил ситуацию в ЮАР в 1986-м и в Бахрейне в 2012-м, когда гонка в Сахире состоялась несмотря на демонстрации протестов: «Я поддерживал людей, которые утверждали, что в Бахрейне их притесняют или что-то в этом роде.

Я встретился с человеком, который организовал протесты, и с людьми, которые, как они утверждали, подверглись пыткам. В случае с Бахрейном они пытались захватить страну, тогда как в Южной Африке и сейчас в США всё как раз наоборот».