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Автоспорт

В Китае могут пройти сдвоенные гонки

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Пока официально утверждён календарь лишь на первую часть сезона, которая в этом году, видимо, будет состоять из восьми европейских гонок. Как будет складываться вторая половина чемпионата, пока неясно, но в заявлениях руководства Формулы 1 не раз подчеркивалось, что они постараются провести от 15 до 18 этапов, при этом возможен сценарий, при котором сезон завершится уже в январе следующего года.

Нельзя исключать, что европейская фаза сезона ещё будет дополнена, теоретически гонки могут пройти в Хоккенхайме, Имоле, а также в Муджелло. По информации издания The Race, наряду с Бахрейном, Абу-Даби и Сочи, в Китае тоже выразили готовность провести сдвоенные этапы. При этом одним из условий, которое предлагает руководство Формулы 1, состоит в том, что за вторую гонку промоутеры будут платить только половину суммы, оговорённой контрактом.

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В Liberty Media надеются провести Гран При Вьетнама в ноябре, но похоже, что там к этому не готовы; также из-за эпидемиологической ситуации есть большие сомнения, что Мексика и Бразилия смогут осенью принять гонки. Японский этап в Сузуке тоже под вопросом, хотя пока он остаётся в черновой версии календаря второй части сезона.

Для него зарезервирован второй уик-энд октября – после гонки в Шанхае – но если в Японии не смогут провести Гран При, то было бы логично заменить его вторым этапом в Китае.

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Гран При США в сложившихся условиях не может проходить со зрителями, а учитывая, что эта гонка всегда зависела от финансовой поддержки властей штата, маловероятно, что в Техасе сочтут её проведение целесообразным. Впрочем, если американский рынок имеет для Liberty ключевое значение, они могут предложить владельцам автодрома в Остине привлекательные условия: не только отменить плату за право принимать гонку, но и частично компенсировать организационные затраты.

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В любом случае, чем больше гонок будет отменено, тем выше вероятность, что будет расти число двойных этапов, которые будут проходить там, где это возможно, чтобы сезон состоял хотя бы из 15-ти Гран При.

Источник:www.f1news.ru
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