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Автоспорт

Этапы в Баку, Сингапуре и Японии отменены

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В Формуле 1 официально подтвердили отмену Гран При Азербайджана, Гран При Сингапура и Гран При Японии. Этих этапов не будет во второй половине сезона 2020 года. Публикация финальной версии календаря ожидается до начала чемпионата в Австрии. Сезон будет включать от 15 до 18 Гран При и завершится в середине декабря в Абу-Даби.

«В результате продолжающихся сложностей, вызванных распространением COVID-19, мы и наши промоутеры в Азербайджане, Сингапуре и Японии приняли решение отменить проведение гонок в 2020 году, – говорится в заявлении Формулы 1. – Решение было принято из-за различных сложностей, с которыми промоутеры столкнулись в своих странах.

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В Сингапуре и Азербайджане требуется много времени для строительства городских трасс, что сделало невозможным проведение этапов, учитывая сложившуюся неопределённость. В Японии действующие ограничения на пересечение границы сделали невозможным проведение гонки.

В то же самое время мы добились существенного прогресса в переговорах с нынешними и новыми промоутерами в составлении новой версии календаря. Нас особенно порадовал интерес новых трасс к проведению гонок в сезоне 2020 года.

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Мы понимаем, что сложности и неопределённости во всём мире продолжаются, поэтому необходимо действовать со всей осторожностью и гибкостью при составлении календаря. У нас есть подробный план действий, который позволит начать сезон в настолько безопасных условиях, насколько это возможно».

Источник:www.f1news.ru
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