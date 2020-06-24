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Автоспорт

Завтра AlphaTauri проведёт съёмочный день в Имоле

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В AlphaTauri готовятся к началу сезона. Сегодня на базе в Фаэнце завели мотор на AT01, а на завтра команда арендовала трассу в Имоле – она всего в двадцати минутах от Фаэнцы.

Команда будет работать с актуальной машиной, используя разрешённый регламентом оставшийся съёмочный день, поэтому сможет проехать не более 100 км с демонстрационной резиной Pirelli.

Источник:www.f1news.ru
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