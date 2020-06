Завтра AlphaTauri проведёт съёмочный день в Имоле

В AlphaTauri готовятся к началу сезона. Сегодня на базе в Фаэнце завели мотор на AT01, а на завтра команда арендовала трассу в Имоле – она всего в двадцати минутах от Фаэнцы.

Today: Fire Up at the Factory 🏠

Tomorrow: Filming Day at Imola 🎥 pic.twitter.com/oxds7CAlws

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) June 23, 2020