Стюарды отклонили протест Red Bull

Стюарды Гран При Австрии отклонили протест Red Bull Racing. Используемая Mercedes система рулевого управления DAS признана соответствующей регламенту.

В Red Bull Racing предполагали возможное нарушение соперниками технического регламента, в частности – статьи 3.8, запрещающей подвижность аэродинамических элементов, и статьи 10.2.3, в которой говорится, что «никакая система подвески не может регулироваться во время движения».

После заседания стюардов с участием сотрудников команд (лично или по видео) и руководителя технического департамента FIA Николаса Томбасиса, было установлено, что DAS является частью системы рулевого управления Mercedes W11, хоть и необычной. Стюарды решили, что DAS не может нарушать какие-либо правил, связанные с аэродинамикой и подвеской.

В Mercedes ещё при разработке системы обратились к FIA с просьбой подтвердить легальность решения, что было сделано тогда и подтверждено сейчас.

Решение стюардов позволяет Mercedes использовать DAS по ходу сезона. Стороны имеют право обжаловать решение стюардов в установленном порядке.