Суббота, 4 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортСтюарды отклонили протест Red Bull
Автоспорт

Стюарды отклонили протест Red Bull

AdminНет комментариев
Добавлено

Стюарды Гран При Австрии отклонили протест Red Bull Racing. Используемая Mercedes система рулевого управления DAS признана соответствующей регламенту.

В Red Bull Racing предполагали возможное нарушение соперниками технического регламента, в частности – статьи 3.8, запрещающей подвижность аэродинамических элементов, и статьи 10.2.3, в которой говорится, что «никакая система подвески не может регулироваться во время движения».

После заседания стюардов с участием сотрудников команд (лично или по видео) и руководителя технического департамента FIA Николаса Томбасиса, было установлено, что DAS является частью системы рулевого управления Mercedes W11, хоть и необычной. Стюарды решили, что DAS не может нарушать какие-либо правил, связанные с аэродинамикой и подвеской.

Читайте также:  Расселл: Надеемся, что нам удастся сократить отставание

В Mercedes ещё при разработке системы обратились к FIA с просьбой подтвердить легальность решения, что было сделано тогда и подтверждено сейчас.

Решение стюардов позволяет Mercedes использовать DAS по ходу сезона. Стороны имеют право обжаловать решение стюардов в установленном порядке.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

один × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Латифи: Теперь я – настоящий гонщик Формулы 1

В Ferrari надеялись на большее…

Джовинацци: Постараемся прибавить в квалификации

Гран-при Австрии: результаты второй практики

Элбон: Уже в первый день результаты оказались плотными

Закрыть