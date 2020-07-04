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Автоспорт

В Pirelli рассчитывают на один пит-стоп в гонке

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Стратегию одного пит-стопа в Pirelli считают оптимальной в завтрашней гонке.

По мнению шинников самый быстрый вариант – старт на Soft и переход на Hard в районе 24-28 круга. Альтернативный сценарий – старт на Medium и переход на Hard в районе 27-32 круга. Обе стратегии примерно равны по времени, но вторая подразумевает большую гибкость.

Более медленная стратегия – старт на Soft и переход на Medium в районе 30-34 круге.

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Стратегия двух пит-стопов ещё больше уступает по времени. Тем, кто выберет такой вариант, в Pirelli рекомендуют проехать два отрезка по 16-18 кругов на Soft, а потом перейти на Medium или Hard, в зависимости от ситуации в гонке.

Марио Изола, руководитель автоспортивного подразделения Pirelli: «Круг, который позволил Валттери Боттасу завоевать поул – рекордный для сегодняшней конфигурации трассы. Это ещё раз говорит об эволюции машин, ведь шины сейчас используются те же, что и в прошлом году.

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Интересным стало решение Ферстаппена стартовать на Medium, что позволит ему более гибко работать со стратегией использования шин на дистанции, что может сыграть решающую роль в гонке.

Как и ожидалось, на коротком круге при такой плотности результатов в квалификации команды использовали только шины Soft, чтобы максимально использовать скоростной потенциал своих машин. Но в завтрашней гонке все три состава сыграют важную роль».

Источник:www.f1news.ru
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