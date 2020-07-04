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Валттери Боттас: Мы выступаем в своей лиге

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Валттери Боттас завоевал поул в Гран При Австрии, опередив напарника на одну сотую.

Валттери Боттас: «Это здорово! Мне не хватало этих ощущений – после квалификации меня буквально трясёт. Это особенное чувство, когда знаешь, что выжал из машины всё. Я давно к этому готовился, ощущения потрясающие! Больше нечего добавить. Команда великолепно поработала – судя по всему, мы выступаем в своей лиге.

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Отрыв от соперников впечатляет. Сегодня только первая квалификация в сезоне, но я впечатлён! Спасибо команде, всем, кто работает на базе. У нас потрясающая машина. Сегодня мы добились хорошего результата, но важно, что произойдёт завтра!»

Источник:www.f1news.ru
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