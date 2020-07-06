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Автоспорт

Льюис Хэмилтон: Ситуация с Элбоном – гоночный инцидент

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Победой Валттери Боттаса завершился первый этап сезона Формулы 1 в Австрии. Однако Mercedes не удалось завоевать дубль – Льюис Хэмилтон хоть и финишировал вторым, но был оштрафован за столкновение с Алексом Элбоном и опустился на четвёртую строчку в протоколе.

Валттери Боттас: (1-й): «Выиграть гонку в Формуле 1 в принципе непросто, но сегодня победа далась особенно трудно. В гонке было много событий – в такой ситуации легко ошибиться и всё потерять. Когда автомобиль безопасности в третий раз выехал на трассу, я подумал: «Да ладно! Опять?». Сегодня у меня была хорошая возможность отработать процедуру рестарта. Когда лидируешь, то хочешь, чтобы гонка складывалась стабильно, без неприятностей.

На первом отрезке я смог создать хороший отрыв, после чего следил за состоянием машины и резины, чтобы гарантировать, что мы действуем в соответствии с запланированной стратегией. На втором отрезке прессинга было больше, особенно во время всех автомобилей безопасности.

Ближе к финишу возникли проблемы с надёжностью, что привело к дополнительному прессингу на команду – нам повезло, что обе машины финишировали. Думаю, гонка показала, что у нас хорошая машина, но нужно устранить проблемы с надёжностью. У меня нет сомнений, что команда во всём разберётся. Я с нетерпением жду ещё одну гонку на этой трассе на следующей неделе».

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Льюис Хэмилтон (4-й): «Команда отлично поработала, как и Валттери. Я полностью выложился в гонке, но это был один из неудачных уик-эндов. Есть много областей, в которых я могу прибавить. Я не лучшим образом выступил в квалификации, и могу винить в этом только себя. Затем сегодня с утра меня вызвали к стюардам прямо перед стартом, но я старался не поддаваться эмоциям и максимально выложиться.

Случай с Алексом представляется мне гоночным инцидентом. Из-за штрафа я потерял место на подиуме, но что есть, то есть. Машина отлично управлялась, хотя у нас возникли проблемы с надёжностью. По крайней мере, удалось финишировать и заработать очки. Конечно, мы упустили потенциальный победный дубль, но я постараюсь отыграться в следующих гонках.

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Не лучший уик-энд для меня, но могло быть и хуже. Я сделаю выводы и постараюсь лучше выступить в следующий раз».

Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер: «Отличная работа Валттери и команды. Он отлично пилотировал весь уик-энд и заслуженно победил. Гонка сама по себе получилась сложной. Весь уик-энд нас преследовали проблемы с электрикой в различных системах, и они повторились в середине гонки. Исходя из тех признаков, которые мы видели, проблемы на машинах Валттери и Льюиса были одинаковыми.

На протяжении большей части дистанции мы были сосредоточены на том, чтобы довести обе машины до финиша, поэтому попросили гонщиков не заезжать на поребрики и постарались снизить нагрузку на силовые установки.

Первый отрезок получился довольно простым. План состоял в том, чтобы Валттери неуклонно увеличивал отрыв от Макса, а Льюис отыгрывал позиции. Автомобиль безопасности выезжал в неудачное для нас время. Мы могли во второй раз позвать обоих гонщиков в боксы, но не хотели, чтобы нас обогнали, учитывая проблемы. Это был вопрос поиска баланса риска, но до следующего воскресенья мы проведём оценку своих действий.

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Мы могли лучше сработать, чтобы Льюис смог остаться на подиуме, но на 69-м круге Валттери замедлился из-за жёлтых флагов, и Льюис оказался в своеобразном сэндвиче. Тем не менее, общая картина такова, что у нас очень быстрая, но ненадёжная машина. У нас не так много времени на решение проблем, и учитывая, что нам вновь предстоит выступать на этой трассе, можно с уверенностью сказать, что проблемы никуда не исчезнут.

В ближайшие дни мы будем готовиться к гонке и напряжённо работать, чтобы решить эти проблемы. Хорошая новость для болельщиков в том, что вторая гонка вряд ли станет повторением первой».

Источник:www.f1news.ru
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