Льюис Хэмилтон: Ситуация с Элбоном – гоночный инцидент

Победой Валттери Боттаса завершился первый этап сезона Формулы 1 в Австрии. Однако Mercedes не удалось завоевать дубль – Льюис Хэмилтон хоть и финишировал вторым, но был оштрафован за столкновение с Алексом Элбоном и опустился на четвёртую строчку в протоколе.

Валттери Боттас: (1-й): «Выиграть гонку в Формуле 1 в принципе непросто, но сегодня победа далась особенно трудно. В гонке было много событий – в такой ситуации легко ошибиться и всё потерять. Когда автомобиль безопасности в третий раз выехал на трассу, я подумал: «Да ладно! Опять?». Сегодня у меня была хорошая возможность отработать процедуру рестарта. Когда лидируешь, то хочешь, чтобы гонка складывалась стабильно, без неприятностей.

На первом отрезке я смог создать хороший отрыв, после чего следил за состоянием машины и резины, чтобы гарантировать, что мы действуем в соответствии с запланированной стратегией. На втором отрезке прессинга было больше, особенно во время всех автомобилей безопасности.

Ближе к финишу возникли проблемы с надёжностью, что привело к дополнительному прессингу на команду – нам повезло, что обе машины финишировали. Думаю, гонка показала, что у нас хорошая машина, но нужно устранить проблемы с надёжностью. У меня нет сомнений, что команда во всём разберётся. Я с нетерпением жду ещё одну гонку на этой трассе на следующей неделе».

Льюис Хэмилтон (4-й): «Команда отлично поработала, как и Валттери. Я полностью выложился в гонке, но это был один из неудачных уик-эндов. Есть много областей, в которых я могу прибавить. Я не лучшим образом выступил в квалификации, и могу винить в этом только себя. Затем сегодня с утра меня вызвали к стюардам прямо перед стартом, но я старался не поддаваться эмоциям и максимально выложиться.

Случай с Алексом представляется мне гоночным инцидентом. Из-за штрафа я потерял место на подиуме, но что есть, то есть. Машина отлично управлялась, хотя у нас возникли проблемы с надёжностью. По крайней мере, удалось финишировать и заработать очки. Конечно, мы упустили потенциальный победный дубль, но я постараюсь отыграться в следующих гонках.

Не лучший уик-энд для меня, но могло быть и хуже. Я сделаю выводы и постараюсь лучше выступить в следующий раз».

Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер: «Отличная работа Валттери и команды. Он отлично пилотировал весь уик-энд и заслуженно победил. Гонка сама по себе получилась сложной. Весь уик-энд нас преследовали проблемы с электрикой в различных системах, и они повторились в середине гонки. Исходя из тех признаков, которые мы видели, проблемы на машинах Валттери и Льюиса были одинаковыми.

На протяжении большей части дистанции мы были сосредоточены на том, чтобы довести обе машины до финиша, поэтому попросили гонщиков не заезжать на поребрики и постарались снизить нагрузку на силовые установки.

Первый отрезок получился довольно простым. План состоял в том, чтобы Валттери неуклонно увеличивал отрыв от Макса, а Льюис отыгрывал позиции. Автомобиль безопасности выезжал в неудачное для нас время. Мы могли во второй раз позвать обоих гонщиков в боксы, но не хотели, чтобы нас обогнали, учитывая проблемы. Это был вопрос поиска баланса риска, но до следующего воскресенья мы проведём оценку своих действий.

Мы могли лучше сработать, чтобы Льюис смог остаться на подиуме, но на 69-м круге Валттери замедлился из-за жёлтых флагов, и Льюис оказался в своеобразном сэндвиче. Тем не менее, общая картина такова, что у нас очень быстрая, но ненадёжная машина. У нас не так много времени на решение проблем, и учитывая, что нам вновь предстоит выступать на этой трассе, можно с уверенностью сказать, что проблемы никуда не исчезнут.

В ближайшие дни мы будем готовиться к гонке и напряжённо работать, чтобы решить эти проблемы. Хорошая новость для болельщиков в том, что вторая гонка вряд ли станет повторением первой».