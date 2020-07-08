Гэри Андерсон о проблемах, которые угрожали Mercedes

До финиша первой гонки сезона добрались лишь 11 машин – такого числа сходов не было с Гран При Сингапура 2017 года. Впрочем, формально Даниил Квят и Александер Элбон всё-таки были классифицированы, хотя и с отставанием в несколько кругов.

По мнению столь авторитетного эксперта, как Гэри Андерсон, бывшего конструктора гоночных машин, отдавшего Формуле 1 без малого полвека, столь высокий процент убыли связан с тем, что сезон только начинается, и у команд не было реальной возможности заниматься повышением надёжности техники. Ещё один существенный фактор – особенности конфигурации трассы в Шпильберге, где для того, чтобы показать хорошие результаты на круге, нужно активно атаковать поребрики, и не все машины выдерживают такие нагрузки.

Отдельное внимание Андерсон обратил на ситуацию Mercedes: начиная с 40-го круга инженеры команды, а затем и главный стратег Джеймс Ваулз по радио несколько раз предупреждали гонщиков о проблемах с каким-то датчиком. Лидировавшего Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона, ехавшего следом, просили не слишком рьяно атаковать поребрики.

Было непохоже, что они прислушались к предупреждениям, но через какое-то время всё-таки немного сбавили и стали проходить круги на пару-тройку десятых медленнее, хотя доминированию Mercedes всё равно ничто не угрожало. Позже выяснилось, что речь шла об одном из датчиков коробки передач.

Конструкция современных КПП в Формуле 1 чрезвычайно сложна, и малейшая неполадка может вызвать цепную реакцию, поэтому к проблемам, связанным с этим узлом, надо относиться с максимальным вниманием.

Вот что пишет Андерсон: «Мы часто слышим, как инженеры просят гонщиков пройти всю последовательность передач, от первой до высшей. Это делается для того, чтобы электроника запомнила положение каждой шестерни, на которое затем будет ориентироваться.

Если какой-то из датчиков КПП, отвечающий за положение шестерён, начнёт барахлить, то блок управляющей электроники может воспринять это как сигнал о выходе из строя одной из передач, что может стать причиной серьёзной поломки. Если сенсор отказал полностью, тогда, как правило, его функцию берут на себя несколько других датчиков – система в целом при этом будет работать не столь эффективно, но машина останется на ходу.

Хуже всего, когда датчик барахлит лишь немного. Обычно вы узнаёте об этом слишком поздно, поэтому для Mercedes было важно что-то предпринять, чтобы так или иначе совладать с проблемой».

Тото Вольфф, руководитель чемпионской команды, в воскресенье после гонки подтвердил, что она была весьма серьёзной и даже был риск, что одна или даже обе машины не доедут до финиша. Но, по его словам, инженеры Mercedes смогут разобраться с неполадками, возникшими в минувший уик-энд, уже к следующей гонке.