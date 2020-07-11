Зак Браун: Лучше выехать и показать всё, на что способны

В ожидании начала квалификации Зак Браун говорил о раскладе сил, самочувствии Ландо Норриса и возвращении Фернандо Алонсо.

Зак Браун: «Дождь стихает, но на трассе какое-то время будет много воды – не знаю, как скоро мы начнем квалификацию. Конечно, мы предпочли бы провести квалификацию, чем стартовать по результатам тренировки. Да, во второй тренировке мы показали пятое и восьмое время, Ландо из-за штрафа оказался бы на одиннадцатой позиции, и это было бы не так уж и плохо, но всё же лучше выехать на трассу и в квалификации показать всё, на что мы способны.

Каким мне видится расклад сил? Думаю, мы ведем борьбу за звание третьей по скорости команды. Похоже, Racing Point быстрее нас, но за счёт мастерства наших гонщиков мы уступаем не так много. Renault и Ferrari тоже в этой группе – уверен, по ходу сезона ситуация будет меняться в зависимости от доработки машин и конкретной трассы.

Боли в груди у Ландо? Нет, это не от моих объятий после недавнего подиума, я не настолько силен! В пятницу вечером мы разобрались в ситуации, сегодня утром Ландо уже чувствовал себя лучше – ему потребовалось несколько сеансов массажа, сейчас он в полном порядке.

Возвращение Фернандо? Я ничуть не удивлен. У него по-прежнему есть всё необходимое для хорошей скорости, он провел два года вне Формулы 1 и очень соскучился по чемпионату. Мы встретимся с ним в августе в Индианаполисе. Хорошо, что он сумел привлечь внимание боссов Renault, его возвращение – отличная новость для нашего спорта!»