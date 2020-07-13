Браун: В Ferrari не смогут быстро изменить ситуацию

Управляющий директор Формулы 1 Росс Браун в традиционной колонке подвёл итоги Гран При Штирии…

Ferrari предстоит долгая дорога

Гран При Штирии получился ещё одним ярким гоночным событием с борьбой во всех частях пелотона, но в Ferrari его хотят поскорее забыть. Гонщики Скудерии допустили неприятную ошибку, столкнувшись друг с другом на первом круге. Ни один руководитель команды не хочет, чтобы такое происходило.

В случае с Ferrari столкновение стало ещё более болезненным, поскольку команда на неделю раньше запланированного срока подготовила и привезла новинки. Из-за аварии оценить их эффективность в гонке не удалось.

Шарль Леклер поступил верно, сразу признав вину, но это не поможет. В спорте такое случается, но теперь у инженеров на базе команды много работы.

Одна из главных проблем Ferrari в том, что в отличие от остальных команд, пресса уделяет им максимум внимания, особенно в Италии. Я знаю по своему опыту, какой прессинг способна создавать итальянская пресса. Нужно быть невероятно сильным, чтобы это выдержать и защитить сотрудников. Руководство команды должно гарантировать, что все сохраняют веру в свои силы и сосредоточены на работе.

В Ferrari не смогут изменить ситуацию в одночасье – команде предстоит долгий путь. Они должны выяснить, в чём проблема с машиной, и сделать это как можно скорее, поскольку очевидно, что машине сильно не хватает скорости.

Превосходство Mercedes и Хэмилтона

Команда Mercedes впечатляюще выглядела на Red Bull Ring, в очередной раз продемонстрировав, что они – ориентир для остальных. Кроме того, они отлично контролировали состояние своих машин на дистанции после проблем с коробкой передач, возникших в первой гонке в Австрии.

Подозреваю, что у них в запасе есть ещё немного скорости, ведь в гонке им приходилось держаться подальше от поребриков и пилотировать менее агрессивно. Этот факт сам по себе должен беспокоить их соперников.

Льюис впечатляюще выступал на протяжении всего уик-энда. Вы могли видеть, что он был разочарован итогами первого этапа, но полностью сосредоточился на работе и сделал выводы.

Его лучший круг в субботу получился просто невероятным, одним из лучших в карьере, учитывая сложные условия. Настолько опередить всех соперников в таких условиях – это что-то экстраординарное. На том круге у него появилась возможность продемонстрировать своё доминирование, и он не упустил такой шанс.

Ферстаппен показывает класс

Безусловно, в Red Bull прибавили за прошедшую зиму, и очевидно, что в данный момент они представляют главную угрозу для Mercedes. Льюис много говорил об этом в прошедший уик-энд, но машинам Red Bull не хватает скорости, чтобы на равных бороться с Mercedes.

Но это не остановило Макса. Он вновь продемонстрировал впечатляющую скорость, учитывая, возможности техники. Не думаю, что кто-то смог бы выжать из машины большее. Его решимость дать отпор Валттери, когда тот обогнал его в первый раз, заставила нас вскочить со своих мест, хотя мы все понимали, что исход битвы предрешён.

Тем не менее, это показывает, на каком высоком уровне гоняются эти парни. Они могут бороться колесо в колесо с уверенностью в действиях друг друга. Ферстаппен выложился, но третье место – максимум, на который он мог рассчитывать.

Ещё один позитивный уик-энд для Формулы 1

Я рад, что мы начали сезон двумя отличными Гран При, и хочу поблагодарить всех, кто сделал это возможным. Все в Формуле 1 приложили усилия, чтобы гонки состоялись, поэтому каждый человек в паддоке должен вести себя ответственно.

Удивительно, что нам удалось провести второй подряд уик-энд без выявленных случаев коронавируса. Однако я уверен, что однажды у нас появятся случаи заражения. Когда мы получим положительный результат теста, то должны будем поступить правильно и надлежащим образом, чтобы минимизировать влияние на Формулу 1.

Начало сезона получилось фантастическим. Все очень рады и испытывают облегчение от того, что чемпионат продолжается. Учитывая, что пандемия по-разному затронула страны, мы должны проявлять гибкость в следующие шесть месяцев. У нас продуманная программа, и пример первых двух гонок показывает, что нас ждёт захватывающий сезон.