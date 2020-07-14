Ральф Шумахер: Red Bull нужен второй быстрый гонщик

Вчера в Шпильберге Макс Ферстаппен сказал, что год назад в Венгрии ему бы помогла помощь быстрого напарника, способного отвлечь соперников на себя. Тогда после Гран При Венгрии из команды уволили Пьера Гасли – и пригласили Алекса Элбона.

Вопрос в Шпильберге был связан с серьёзным отставанием Алекса Элбона на дистанции – на первом отрезке на короткой австрийской трассе он уступал Максу по секунде на круге за рулём такой же машины с такими же шинами.

Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер считает, что для борьбы за чемпионский титул Максу нужен более быстрый напарник.

Ральф Шумахер: «Алекс слишком медленный. Он всегда в половине секунды от Макса, иногда больше – в зависимости от трассы.

Если в Red Bull действительно хотят бороться за титул, им нужен второй быстрый гонщик. Тот подход, что они используют сейчас, не работает».