Хэмилтон: Баланс оставлял желать лучшего

Гонщики Mercedes на пятничных тренировках в Сильверстоуне были не столь быстрыми, как их соперники из Red Bull Racing и Racing Point, при этом Валттери Боттас меньше жаловался на машину, чем напарник.

Валттери Боттас (3-й): «Машина оставила нормальное впечатление, хотя в первой сессии были сложности с балансом, но в ходе второй сессии ощущения были неплохие.

Результаты довольно плотные, при этом соперники из Racing Point и Red Bull Racing очень быстры. В общем, понятно, что нам есть над чем работать. Обычно нам удаётся заметно прибавить в ходе подготовки к квалификации, поэтому я настроен оптимистично и думаю, что мы сможем добиться прогресса.

В оставшиеся дни уик-энда условия будут совсем иные, сменится направление ветра, и температура асфальта будет ниже. Как правило, в Сильверстоуне это явно чувствуется, и успеха добьётся тот, кто сможет быстрее всех отреагировать на эти перемены. Вечером нам предстоит поработать, чтобы понять, насколько мы можем повысить скорость машины, и остаётся надеяться, что этого будет достаточно».

Льюис Хэмилтон (5-й): «Если честно, это был довольно трудный день. Баланс машины оставлял желать лучшего, а ветер только усложнял задачу. Поэтому сегодня нам предстоит потрудиться и попытаться понять, почему ощущения были не такими комфортными, как хотелось бы.

Пилотировать было непросто, но это не катастрофа, ведь наша команда отличается умением проводить глубокий и детальный анализ – надеюсь, вечером мы сможем добиться перемен к лучшему. Завтра будет прохладнее, а скорость Red Bull и Racing Point производит сильное впечатление, поэтому надеюсь, что нас ожидает острое соперничество».

Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер: «Никогда не знаешь, какие задачи в пятницу решают другие команды, сколько топлива в баках их машин, и какие режимы мощности они используют, но похоже, что в Сильверстоуне у нас нет того преимущества в скорости, которое было в Будапеште. Особенно быстрыми на длинных сериях кругов кажутся машины Red Bull.

Такое впечатление, что с нашей машиной всё в порядке, у неё тот же базовый вариант аэродинамического обвеса, поэтому, вероятно, мы придём к выводу, что нам не удалось адаптироваться к жарким погодным условиям столь же хорошо, как некоторые наши соперники.

Похоже, что Валттери в большей степени доволен машиной, чем Льюис, но оба чувствуют, что резина перегревается, а это порой сказывается на поведении машины как с высокой топливной нагрузкой, так и с пустыми баками. Что предпринимать в таких случаях – сложный вопрос, поскольку мы ожидаем, что завтра будет более прохладная погода, и мы должны действовать осторожно, чтобы не перестараться.

Наша машина вполне конкурентоспособна, если найти правильные настройки, но у нас ещё есть время поработать над этим сегодня вечером и на завтрашней тренировке. Надеюсь, завтра нам удастся показать более высокие результаты».