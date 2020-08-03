Трое гонщиков получили 9 баллов от Sky Sports

Журналисты британского Sky Sports оценили выступление гонщиков на Гран При Великобритании…

Льюис Хэмилтон: 9

Победа на трёх колесах? Ещё одно достижение в копилку Льюиса Хэмилтона. Макс Ферстаппен после финиша отметил, что было бы несправедливо, если бы гонку выиграл не Льюис, поскольку именно Хэмилтон был быстрее всех в Сильверстоуне.

Валттери Боттас, безусловно, оказывал прессинг на напарника, но Льюис нашёл способ этому противостоять. В финале квалификации он дважды устанавливал рекорд круга, выиграв очередной поул. Валттери едва не обогнал его на старте, но когда Льюис в такой форме, с ним сложно бороться. Три поула и три победы подряд – впечатляет!

Макс Ферстаппен: 9

Макс в одиночестве провёл гонку, что не часто бывало в его карьере. Почти всю дистанции он не мог навязать борьбу Mercedes, но при этом уверенно опережал остальных. Из-за драмы на последних кругах ему не хватило всего пяти секунд до победы – ещё один поворот, и он догнал бы Льюиса. Это свидетельствует не только о скорости Макса, но и о его умении выжимать максимум из своей машины.

В квалификации Ферстаппен ехал на секунду медленнее Mercedes, но в гонке явно лучше соперников контролировал состояние шин. В Red Bull провели пит-стоп, чтобы избежать риска. Он стоил им победы, но это был выбор команды – поставить новые шины и проехать лучший круг в гонке.

После финиша Ферстаппен не жаловался на команду и отметил, что ему повезло финишировать вторым. Удивительно другое – теперь он всего шесть очков уступает Боттасу в личном зачёте.

Шарль Леклер: 9

В прошедший уик-энд Шарль не только опередил напарника, но и выжал максимум из не самой быстрой Ferrari. Ему повезло подняться на подиум, но Леклер сам выбрал агрессивные настройки машины и смог сохранить шины до финиша.

Даниэль Риккардо: 8,5

Для Даниэля гонка получилась сложной – он квалифицировался восьмым и на протяжении всей дистанции боролся с McLaren. Однако Риккардо отлично справился и повторил свой лучший результат в Renault, финишировав четвёртым всего в секунде от третьего места.

Renault нужно прибавить в квалификации, но в гонках у них самая быстрая машина среди команд средней группы, особенно в руках Риккардо. Австралиец не поднимался на подиум с Гран При Монако 2018 года, и несмотря на то, что в Сильверстоуне он не смог финишировать в тройке, день получился многообещающим для него и Renault.

Ландо Норрис: 8

Пятое место в квалификации и в гонке – впечатляющее выступление Ландо Норриса. Да, он мог финишировать позади напарника, если бы не проблемы с шинами у Карлоса Сайнса, но Ландо отыгрался после потери двух мест на старте.

Обгон Риккардо, будущего напарника, в повороте Luffield, стал самым ярким моментом гонки для Ландо. После четырёх этапов Норрис занимает четвёртое место в личном зачёте, опережая гонщиков на более быстрых машинах.

Эстебан Окон: 7,5

К Эстебану приковано внимание после возвращения в Формулу 1, и в воскресенье, без сомнений, он провёл свою лучшую гонку в сезоне. Это его лучший результат на финише со времён Гран При Италии 2018 года.

Возможно, он пока не так быстр, как Риккардо, но он уже освоился в Renault. Большую часть гонки Эстебан провёл позади Лэнса Стролла, но за шесть кругов до финиша провёл блестящий обгон в Stowe. Проблемы с шинами у соперников помогли Окону подняться с восьмого на шестое место.

Пьер Гасли: 8,5

Пьер Гасли продолжает спокойно делать своё дело и приносить результаты AlphaTauri, хотя скоро будет год с момента его «понижения» из Red Bull Racing.

Пьер не смог выйти в финал квалификации только потому, что Лэнс Стролл, показавший точно такое же время, сделал это первым. Гасли немного отстал от соперников после второго рестарта, но не сдался, атаковал и обогнал Себастьяна Феттеля и Лэнса Стролла, финишировав на заслуженном седьмом месте.

Алекс Элбон: 5,5

Финиш в первой десятке казался маловероятным после того, как Алекс откатился в конец пелотона из-за пятисекундного штрафа и второго пит-стопа. Однако гонщик Red Bull демонстрировал такой же темп, что и лидеры.

Уик-энд тяжело складывался для Элбона. Сначала он разбил машину в пятничной тренировке, в субботней помешали проблемы с надёжностью. В квалификации он не смог выйти в финал, на первом круге гонки столкнулся с Кевином Магнуссеном. Элбону повезло, что не он, а соперник сошёл. В итоге Алекс смог заработать четыре очка, но их могло быть намного больше, учитывая темп Red Bull и проблемы Mercedes с шинами.

Лэнс Стролл: 6,5

Неоднозначная гонка для Лэнса Стролла и Racing Point – с шестого места на старте на девятое на финише. В пятницу команда была быстра, но гонка пошла не по плану. Отставание на старте от Сайнса и Риккардо на Soft могло и не быть сюрпризом, учитывая, что Лэнс начал гонку на Medium, однако надежды Racing Point отыграться испарились после выездов автомобиля безопасности.

Лэнс повторил своё лучшее достижение в карьере, заработав очки в трёх гонках подряд, но во второй гонке в Сильверстоуне он надеется выступить лучше.

Себастьян Феттель: 5,5

«Проблемы не прекращались от старта до финиша», – заявил Себастьян Феттель после гонки. Он пропустил первую тренировку, не смог как следует поработать во второй, вышел в финал квалификации, но завоевал только десятое место на старте.

Феттелю пришлось стартовать на шинах Soft, он с трудом мог угнаться за соперниками, не говоря уже о соответствии скорости напарника. Его обогнал Пьер Гасли, что подвело итоги гонки Себастьяна, который обычно сильно выглядит в Сильверстоуне.

Валттери Боттас: 7,5

Когда гонщик ведёт борьбу за титул, ему не нужны такие неудачи. Хотя у Валттери было мало шансов на победу в гонке, он всерьёз осложнил задачу напарнику. Первоначальная обеспокоенность, связанная с вибрациями шин, завершилась настоящей драмой.

Мог ли Валттери лучше контролировать износ резины? Или ему просто не повезло с обломками на трассе? Придётся подождать, чтобы узнать ответ, но очевидно, что финну будет сложно отыграть отставание в 30 очков у гонщика, который зарабатывал очки в 37 последних Гран При, выиграв 22 из них.

Джордж Расселл: 8

Джордж Расселл провёл свой лучший уик-энд сезона, но потеря позиций на старте из-за штрафа во многом лишила его шансов побороться за очки.

В гонке Расселл отыграл восемь мест. Конечно, ему помогли в этом сходы, но он всё равно оказался быстрее соперников – напарника и гонщиков Alfa Romeo. После финиша Джордж был воодушевлён темпом машины Williams.

Карлос Сайнс: 8

Как и в начале прошлого сезона, в этом году Карлос ещё не получил заслуженной награды за свои выступления. Большую часть гонки он ехал пятым, на короткое время поднялся на четвёртую позицию, но за два круга до финиша откатился на тринадцатую строчку из-за проблем с шинами. Карлос, где твоя удача?

Антонио Джовинацци: 7

Антонио отлично стартовал, поднявшись с 15-го места на 12-е, и смог удержаться за Оконом и Феттелем, но после второго выезда автомобиля безопасности надежды Alfa Romeo на очки испарились из-за потери темпа.

Ко всему прочему, Джовинацци потерял две позиции из-за пятисекундного штрафа, полученного во время автомобиля безопасности. По крайней мере, он финишировал выше напарника.

Николас Латифи: 6,5

Николас Латифи остался доволен скоростью машины в гонке – впервые в 2020-м мы увидели, как канадец боролся с кем-то. Он обогнал Кими Райкконена, но не смог соответствовать темпу напарника.

Роман Грожан: 6

Хотя Роман Грожан и финишировал шестнадцатым, его гонка получилась богатой на события. После финиша Карлос Сайнс назвал действия Грожана «очень опасными» и «неприемлемыми».

Такая оценка связана с тем, что Роман довольно агрессивно защищался от атак Сайнса и Риккардо. Грожану показали чёрно-белый флаг и вынесли предупреждение. Возможно, ему повезло избежать штрафа, но после пит-стопа Роман потерял позиции и опустился в конец пелотона.

Кими Райкконен: 5

В квалификации Кими вновь уступил напарнику, а в гонке оказался единственным, кто проиграл круг лидеру. В довершение у него ещё сломалось переднее антикрыло. Не лучший день Кими.

Даниил Квят: 6

Страшная авария Даниила Квята остановила его продвижение наверх как раз в тот момент, когда он ехал позади напарника.

По радио Квят взял вину на себя за вылет, хотя на повторе был виден прокол. Позднее команда и гонщик отметили, что именно проблемы с резиной стали причиной аварии.

Кевин Магнуссен: 6,5

Кевин Магнуссен – ещё один гонщик, разбивший машину после того, как Алекс Элбон отправил его в разворот. До этого на первом круге датчанин смог отыграть несколько позиций, поэтому был расстроен сходом.

Нико Хюлкенберг: –

Нико Хюлкенберг провёл сумасшедшие 72 часа. Его неожиданно позвали вернуться в Формулу 1, он квалифицировался 13-м на одной из самых сложных трасс чемпионата, но не смог выступить в гонке, потому что машина сломалась ещё до выезда на стартовую решётку.

По крайней мере, он должен получить ещё одну возможность в этот уик-энд в отсутствие Серхио Переса.