Пьер Гасли: Решение о будущем принимаю не я

После четырёх гонок сезона Пьер Гасли с двенадцатью очками занимает двенадцатое место в личном зачёте, уверенно опережая напарника Даниила Квята. В четверг в Сильверстоуне гонщик AlphaTauri отвечал на вопрос, могут ли его результаты поспособствовать возможному возвращению в Red Bull Racing.

Пьер Гасли: «Я считаю, что практически каждый уик-энд нам удаётся выжимать максимум из машины, даже если после пятничных тренировок мы не всегда довольны настройками. Я очень доволен работой команды, особенно своей бригады инженеров – в каждой сессии мы делаем шаг вперёд. Мы с гоночным инженером отлично понимаем друг друга, и я очень рад, как всё складывается.

Я доволен своими результатами и в квалификациях, и в гонках. Как они повлияют на моё будущее? Решение всё равно принимаю не я. Я стараюсь не думать об этом, поскольку сосредоточен на собственных выступлениях, стараюсь каждый уик-энд использовать любую возможность. Я всегда считал, что если постоянно показывать результаты, то рано или поздно появится возможность. Будущее покажет, но в данный момент я сосредоточен на своей работе и пытаюсь выжимать максимум».