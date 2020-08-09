Хэмилтон: У Red Bull не было таких сложностей с шинами

В Сильверстоуне проблемы с шинами у Mercedes оказались намного серьёзнее, чем у соперников…

Льюис Хэмилтон (2-й): «Гонка получилась невероятно сложной. Мои поздравления Максу Ферстаппену и Red Bull Racing – у них не возникло тех сложностей с шинами, что были у нас. Я рад, что удалось добраться до финиша вторым и заработать много очков.

Мы не ожидали, что проблемы с пузырением окажутся настолько серьезными. На первом отрезке пришлось нелегко, а на втором я берёг шины как мог, но это не влияло на их пузырение. На последних кругах я атаковал очень агрессивно, чтобы опередить Шарля и Валттери, и под конец гонки шины тоже работали только наполовину. Я не знаю, были ли у соперников столь же серьёзные проблемы. Нам нужно во всём разобраться, но я уверен, что мы всё выясним».

Валттери Боттас (3-й): «Неудачная гонка. Всегда плохо, когда стартуешь с поула и финишируешь третьим. Всё пошло не так с тех пор, как меня обогнал Макс. Возможно, я проехал бы более длинный второй отрезок – как это сделал Льюис, чтобы иметь возможность в конце гонки взвинтить темп на более свежей резине. Я старался ехать в темпе Макса, но как только начал атаковать на последнем отрезке, шины перестали работать.

Сегодня возникло много проблем с пузырением – сцепление и скорость сразу падали. Судя по всему, другие команды, особенно Red Bull Racing, избежали подобных проблем, так что надо во всём разобраться. Мы сделали выводы, будем двигаться дальше и постараемся отыграться».

Тото Вольфф, руководитель команды: «Мои поздравления Максу и Red Bull Racing с первой в сезоне победой. Сложный день для нас. Мы знали, что при определённых условиях мы будем не так быстры, как хотелось бы, и это застало нас врасплох. Дело в сочетании факторов: жаркой погоде, настройках на высокую прижимную силу, мягкой резине и высоком давлении в шинах. В итоге наша машина оказалась не самой быстрой, и у нас возникло гораздо больше проблем с пузырением, чем у остальных.

У нас есть несколько дней на выяснение причин и поиск решения. Затем мы должны его протестировать в пятницу в Барселоне и, надеюсь, в итоге лучше выступить в воскресенье. Это будет нелегко, но мы не в первый раз оказываемся в такой ситуации, так что я с нетерпением жду этап в Барселоне. Поражения большему учат».

Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер: «Отличная работа, Макс и Red Bull Racing – поздравляю с победой! Сегодня мы не могли с ними бороться и старались свести потери к минимуму, чтобы не опуститься дальше второй и третьей позиций.

Перед этапом в Барселоне нужно разобраться с сегодняшним выступлением. Очевидно, что у нас резина больше подвержена пузырению, чем у наших соперников. И почти все остальные машины в пелотоне выглядели лучше.

После неудачных дней мы всегда узнавали гораздо больше, так что постараемся как можно быстрее во всём разобраться. Прогноз на следующий уик-энд обещает ещё более жаркую погоду в Барселоне, так что у нас не так много времени, чтобы решить эту проблему».