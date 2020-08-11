Ральф Шумахер о выступлении Себастьяна Феттеля

В программе AvD Motorsport Magazin на немецком SPORT1 бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер говорил о выступлении Себастьяна Феттеля в Гран При 70-летия…

Ральф Шумахер: «Разворот на первом круге я могу объяснить только тем, что у Себастьяна возникло ощущение, что Алекс Элбон его пропускает. Конечно, это было не так, потом он старался избежать столкновения, но машину развернуло. Это ошибка пилотирования, её не должно было быть. К сожалению, его борьба за очки на этом закончилась.

Ситуация в Ferrari выглядит крайне неблагоприятной. Всё началось с того, что в начале года команда объявила, что больше не нуждается в услугах Феттеля, и, что ещё хуже, президент Ferrari возложил на Себастьяна часть вины за результаты. Никакого доверия между ними больше нет, обе стороны разочарованы.

Шарль Леклер был быстрее Себастьяна по ходу двух уик-эндов в Сильверстоуне, он поднялся на подиум в первой гонке и финишировал четвёртым во второй. В Ferrari делают всё, чтобы ему помочь, даже пожертвовав интересами Феттеля. И если мне как немцу это не нравится, на месте руководителя команды я поступил бы так же.

На дальнейшую карьеру Феттеля может повлиять происходящее сейчас с Racing Point, вся эта история с копированием чужих решений. Я считаю, что было бы в духе Формулы 1 позволить командам относительно недорого получать технологии лидеров. Сейчас сложный период, автопроизводители сомневаются в своих инвестициях. И я не уверен, что все они останутся.

Я понимаю, что Себастьян не хочет так уходить, он этого не заслуживает. Я желаю ему вернуться в комфортную для себя ситуацию, получив возможность реализовать свой потенциал, добиться хороших результатов для себя и своего будущего. Он заслуживает права выступать в Формуле 1. Будет очень обидно, если ему придётся уйти».