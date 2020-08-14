Даниил Квят: Постараемся побороться за первую десятку

Пьер Гасли показал десятое время во второй тренировке в Испании и был недоволен балансом машины. Даниил Квят пропустил часть первой сессии из-за проблем с гидравликой, а вторую закончил пятнадцатым. Завтра гонщики AlphaTauri рассчитывают побороться за выход в финал квалификации.

Пьер Гасли (10-й): «Продуктивная пятница. Удалось проехать много кругов, выполнить обширную тестовую программу. Я завершил вторую тренировку в первой десятке, хотя не до конца доволен поведением машины. Баланс не такой, как мне хотелось бы, и каким он был в прошлые уик-энды. Завтра предстоит поработать с балансом, чтобы добиться большей скорости и занять хорошую позицию в квалификации».

Даниил Квят (15-й): «Несмотря на возникшие утром проблемы, удалось проехать большую дистанцию. Я пропустил начало первой тренировки, но мы смог отыграть потерянное время во второй. Я хочу без проблем провести завтрашний день и добиться высокого результата в квалификации.

Предстоит поработать сегодня вечером, чтобы лучше понять машину и найти области, которые позволят отыграть несколько десятых и побороться за первую десятку».