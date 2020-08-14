Пятница, 14 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортПерес мог заразиться Covid-19 от своего повара
Автоспорт

Перес мог заразиться Covid-19 от своего повара

AdminНет комментариев
Добавлено

По словам руководителя Racing Point Отмара Сафнауэра, Серхио Перес заразился коронавирусной инфекцией не во время посещения Мексики, куда он летал после Гран При Венгрии, её источник оказался гораздо ближе.

«Мы считаем, что он заразился от одного из поваров, которых он нанимал частным образом. Если честно, такое могло случиться с любым из нас, – сказал Сафнауэр в интервью телеканалу Sky Sports. – В Мексику он летал на частном самолёте, выполнял все меры предосторожности, там останавливался у своих родителей и питался дома. А когда вернулся в Европу, нанял повара, чтобы не ходить в рестораны, и мы думаем, что заразился он именно от этого человека».

Читайте также:  Эстебан Окон: Я проезжаю по 200 кругов на симуляторе

Гонщику Racing Point пришлось пропустить два британских этапа чемпионата, где его заменил Нико Хюлкенберг, но очередные тесты на Covid-19, которые Перес прошёл перед испанским гоночным уик-эндом, оказались отрицательными, и он был допущен к участию в Гран При.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

девять − семь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Ф-1. Гран-при Испании: превью, трансляция, мнение букмекеров

В McLaren считают несправедливой систему условных баллов

Формула E: Паскаль Верляйн переходит в Porsche

Сайнс: Я стараюсь избегать завышенных ожиданий

Ландо Норрис: Главный фактор в этот уик-энд – погода

Закрыть