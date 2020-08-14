Перес мог заразиться Covid-19 от своего повара

По словам руководителя Racing Point Отмара Сафнауэра, Серхио Перес заразился коронавирусной инфекцией не во время посещения Мексики, куда он летал после Гран При Венгрии, её источник оказался гораздо ближе.

«Мы считаем, что он заразился от одного из поваров, которых он нанимал частным образом. Если честно, такое могло случиться с любым из нас, – сказал Сафнауэр в интервью телеканалу Sky Sports. – В Мексику он летал на частном самолёте, выполнял все меры предосторожности, там останавливался у своих родителей и питался дома. А когда вернулся в Европу, нанял повара, чтобы не ходить в рестораны, и мы думаем, что заразился он именно от этого человека».

Гонщику Racing Point пришлось пропустить два британских этапа чемпионата, где его заменил Нико Хюлкенберг, но очередные тесты на Covid-19, которые Перес прошёл перед испанским гоночным уик-эндом, оказались отрицательными, и он был допущен к участию в Гран При.