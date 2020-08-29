Кевин Магнуссен: Я перестарался

Гонщикам Haas F1 не удалось выйти во вторую часть квалификации. Роман Грожан показал 17-е время, а Кевин Магнуссен ошибся на быстром круге и оказался последним…

Роман Грожан (17-й): «Мы знали, что окажемся в последней шестёрке или восьмёрке. Не секрет, что в Спа, Монце и Муджелло нас ждут сложные уик-энды. Единственное, что мы можем – добиться максимума от машины. По-моему, я это сделал. Я здорово проехал быстрый круг.

Спа – великолепная трасса, и я хотел бы, чтобы мы чаще здесь гонялись. Даже если квалифицируешься 17-м, всё равно от скорости захватывает дух. Если гонка пройдёт в переменчивых условиях, можно рискнуть со стратегией. Надеюсь, это сыграет нам на руку».

Кевин Магнуссен (20-й): «В первой сессии квалификации мы постарались проехать три попытки. После второй я не так много уступал парням на 13-й и 14-й позиции. Это стало бы отличным результатом для нас. Я знал, что для этого мне надо проехать действительно хороший круг. Я сделал всё, что мог, но перестарался – ошибся в 14-м повороте и выехал за пределы трассы.

В этот уик-энд мы не так много знаем о гоночном темпе машины, но я надеюсь, что в гонке она окажется более конкурентоспособна, чем в квалификации. Обычно бывает именно так. В воскресенье высокая вероятность дождя – гонка может быть интересной».

Гюнтер Штайнер, руководитель команды: «Сложная квалификация. Весь этот уик-энд нам приходилось нелегко. У нас не было возможности наверстать упущенное в пятницу. Мы сделали всё, что могли, но сегодня ничего не получилось.

Мы планировали, что оба гонщика проедут три попытки в первой части квалификации – чтобы они как можно больше времени поработали на трассе перед быстрым кругом. Романа Грожана позвали на взвешивание, так что он потерял одну из попыток. Кевин хотел добиться максимума на быстром круге и перестарался.

Когда вы пропускаете пятничную тренировку, очень сложно почувствовать уверенность при атаке на скоростной трассе. Кевин перестарался, но нам нечего терять. Надо пробовать разные варианты и не бояться рисковать – хотя, конечно, мы не станем делать глупостей».