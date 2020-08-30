В Alfa Romeo сожалеют, что не вышли во вторую часть

Кими Райкконен и Антонио Джовинацци показали шестнадцатое и восемнадцатое время в квалификации Гран При Бельгии. Гонщики Alfa Romeo сожалеют, что не смогли выйти во вторую часть.

Кими Райкконен (16-й): «Мы старались изо всех сил, и сегодня у нас действительно был шанс выйти во вторую часть, но нам немного не хватило. На круге выезда из боксов я оказался в трафике, поэтому начал быстрый круг на холодных шинах. В первом повороте возникла избыточная поворачиваемость, и я потерял время по сравнению со своим предыдущим быстрым кругом.

После машина хорошо управлялась, и я ехал быстрее, чем раньше, но этого оказалось недостаточно, чтобы пройти в топ-15. Результат огорчает, но ситуация такова, какова есть. Посмотрим, что будет завтра, и как мы проведём гонку. Дождь может внести коррективы в ход гонки, но мы не должны полагаться только на погоду».

Антонио Джовинацци (18-й): «Мы были так близки к выходу во вторую часть, но я немного ошибся в восьмом повороте – потери этого времени оказалось достаточно, чтобы выбыть из дальнейшей борьбы. Жаль, но такова ситуация.

Завтра будет много борьбы – мы должны сделать максимум возможного и попытаться заработать несколько очков. Дождь может превратить гонку в хаос, но какими бы не были условия, мы должны хорошо сделать свою работу. Посмотрим, на каких позициях мы окажемся».