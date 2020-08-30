Воскресенье, 30 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортВ Alfa Romeo сожалеют, что не вышли во вторую часть
Автоспорт

В Alfa Romeo сожалеют, что не вышли во вторую часть

AdminНет комментариев
Добавлено

Кими Райкконен и Антонио Джовинацци показали шестнадцатое и восемнадцатое время в квалификации Гран При Бельгии. Гонщики Alfa Romeo сожалеют, что не смогли выйти во вторую часть.

Кими Райкконен (16-й): «Мы старались изо всех сил, и сегодня у нас действительно был шанс выйти во вторую часть, но нам немного не хватило. На круге выезда из боксов я оказался в трафике, поэтому начал быстрый круг на холодных шинах. В первом повороте возникла избыточная поворачиваемость, и я потерял время по сравнению со своим предыдущим быстрым кругом.

Читайте также:  Тото Вольфф: Мы стали действительно крутым брендом!

После машина хорошо управлялась, и я ехал быстрее, чем раньше, но этого оказалось недостаточно, чтобы пройти в топ-15. Результат огорчает, но ситуация такова, какова есть. Посмотрим, что будет завтра, и как мы проведём гонку. Дождь может внести коррективы в ход гонки, но мы не должны полагаться только на погоду».

Антонио Джовинацци (18-й): «Мы были так близки к выходу во вторую часть, но я немного ошибся в восьмом повороте – потери этого времени оказалось достаточно, чтобы выбыть из дальнейшей борьбы. Жаль, но такова ситуация.

Читайте также:  Может быть, Феттелю стоит взять отпуск?

Завтра будет много борьбы – мы должны сделать максимум возможного и попытаться заработать несколько очков. Дождь может превратить гонку в хаос, но какими бы не были условия, мы должны хорошо сделать свою работу. Посмотрим, на каких позициях мы окажемся».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Кевин Магнуссен: Я перестарался

Льюис Хэмилтон: Это был фантастический круг!

Перес получил предупреждение

Хорнер: Мы не планируем возвращать Гасли

Пэт Симондс: Вторая гонка в Бахрейне будет особенной!

Закрыть