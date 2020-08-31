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Автоспорт

Хэмилтон: Ферстаппену нужен напарник посильнее

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Напарниками Льюиса Хэмилтона в Формуле 1 были самые разные гонщики, в том числе два чемпиона мира. Напарниками Макса Ферстаппена были только участники молодёжной программы Red Bull, из которых реальное сопротивление оказал лишь Даниэль Риккардо.

Комментируя выступления Ферстаппена в эфире Sky Sport, Льюис заявил, что если бы у гонщика Red Bull Racing был более сильный напарник, то и он, и команда добились бы большего.

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Льюис Хэмилтон: «На самом деле, у Red Bull отличная сильная машина. Быстрая и конкурентоспособная. И Макс отлично с ней справляется. К сожалению, у них нет двух сильных гонщиков, как мы с Валттери в Mercedes – и это осложняет им задачу.

Я испытал это на себе много лет назад, когда выступал за McLaren и у меня не было столь сильного напарника, как сегодня. В такой ситуации команда не сможет заработать максимум очков в Кубке конструкторов или сыграть на стратегии во время гонки».

Источник:www.f1news.ru
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