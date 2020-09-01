Росс Браун об итогах Гран При Бельгии

Спортивный директор Формулы 1 Росс Браун подвёл итоги бельгийского этапа…

Хэмилтон в ещё лучшей форме, чем прежде

В моём словаре заканчиваются превосходные степени, позволяющие описать форму Льюиса Хэмилтона в этом году. Ещё один образцовый уик-энд – с первой пятничной тренировки до финиша в воскресенье.

Особенно впечатляет его невероятная, безжалостная стабильность. Льюис пилотирует лучше, чем когда-либо прежде, ещё один уик-энд он провёл идеально. Чего стоит его невероятный круг в квалификации!

Нехватка скорости Ferrari

Я бывал в ситуациях, вроде той, что возникла у Ferrari в Спа, когда шины не работают, не прогреваются, и эффективность машины резко снижается.

Что бы ни говорили о потере мощности силовой установки из-за технических директив FIA, этим не объяснить потерю 1,3 секунды на круге по сравнению с прошлым годом. Они просто не смогли заставить шины работать. И прохладная погода в Спа – одна из причин.

Когда такое происходит, эффективность машины резко снижается, и всё ужасно. Но если в Монце они вновь заставят шины работать, всё будет нормально. Они не смогут выигрывать гонки, но будут выглядеть лучше.

Впечатляющая форма Renault

Выступление Renault произвело впечатление, особенно хорош был Даниэль Риккардо. Австралиец ещё в пятницу показал свою скорость, подтвердил её в квалификации, а потом в гонке. В конце гонки он проехал лучший круг, продемонстрировав уверенность в себе и в команде.

Главная проблема Renault – нестабильность выступлений. В Спа их машина была быстра, а в Барселоне ей серьёзно не хватало скорости. Стабильность – следующая задача, которую им нужно решить.

Но в минувший уик-энд они выступили здорово. Вероятно, Сайнс начинает жалеть о том, что решил перейти в Ferrari.

В последнее время Сайнсу не везло в Бельгии, на этот раз он вновь вытянул «короткую спичку» – проблема с силовой установкой привела к прогоранию выхлопной трубы и он не смог стартовать.

Сезон для Карлоса складывается непросто, но он – позитивный парень с сильным характером. Его карьера не была простой. Когда возникали проблемы, я всегда думал про себя, что он справится.

Но если весной казалось, что переход в Ferrari – лучший шанс в карьере, то сейчас всё выглядит не столь радужно. Очевидно, он переживает по поводу своих перспектив в следующем сезоне.

Авария Джовинацци

В FIA проанализируют причины отделения колеса от машины Джовинацци. В FIA провели большую работу, чтобы предотвратить отрывы колёс, сейчас используются усиленные двойные тросы. Авария была неприятной, одна из тех, когда мы были рады, что используется система защиты головы Halo. Я почувствовал облегчение, когда увидел, что Джордж и Антонио самостоятельно покидают машины.

Это свидетельствует о прогрессе, достигнутом в обеспечении безопасности машин Формулы 1 за последние 20-30 лет. Но нужно помнить, что безопасности много не бывает. Успокаиваться нельзя.

Вторая гонка в Бахрейне

Первая гонка в Бахрейне пройдёт по привычной конфигурации трассы, позволит провести классический Гран При, но проведение на том же автодроме второй гонки позволило экспериментировать, использовать конфигурацию, на которой мы никогда не гонялись.

Внешняя «овальная» трасса станет непростым вызовом для команд и гонщиков, как в квалификации, так и в гонке.

Гонка будет по-настоящему напряженной – более 80 кругов с временем прохождения круга менее минуты. Возникнет серьёзный трафик, но там есть возможности для обгона. Может показаться, что это просто, но я думаю, что показать хорошее время на круге там будет очень непросто.

Было здорово подтвердить ещё четыре гонки, продлив календарь до 17 этапов. В этом году мы превратили проблему в возможность, организовав гонки на трассах, где мы по разным причинам не проводим гонки – в Стамбуле, Портимао, Муджелло и Имоле.

Это отличные трассы, там здорово гоняться. Я горжусь тем, что мы смогли это сделать. Но мы должны строго соблюдать все антивирусные протоколы. Самоуспокоенности быть не должно. Мы не хотим, чтобы страны нервничали в ожидании этапа Формулы 1, но мы очень гордимся тем, чего уже смогли добиться.