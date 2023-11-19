Норрис: Не так мы хотели завершить уик-энд в Лас-Вегасе

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В McLaren заранее знали, что новая городская трасса в Лас-Вегасе не лучшим образом подходит машине MCL60, но всё-таки результаты в этот уик-энд могли быть выше, однако команде не повезло.

Оскар Пиастри (10-й): «На протяжении значительной части гонки наши дела шли неплохо, и, конечно, жаль, что мне пришлось совершить ещё один пит-стоп. Темп у нас был отличный, а также приятно, что я получил дополнительный призовой балл за самый быстрый круг.

Думаю, у многих сегодня были сложности, и гонка проходила довольно хаотично, если вспомнить всё, что происходило на трассе, поэтому можно считать, что мы сделали всё, что было в наших силах. Остаётся только сожалеть, что стартовать пришлось с таких далёких позиций, но также некоторые события по ходу Гран При не позволили добиться большего.

После квалификации мы знали, что способны на неплохой темп, но всё-таки рассчитывали в гонке показать несколько более высокие скорости. Вчера нам не повезло, это осложнило нашу задачу, но хотя бы мы знаем, что у нас достаточно эффективная машина, и это помогло даже на такой трассе, которая не лучшим образом нам подходит. Будем надеяться, что в Абу-Даби сможем выступить лучше».

Ландо Норрис (не финишировал): «Концовка уик-энда в Лас-Вегасе получилась неудачной. На рестарте машина чиркнула днищем по трассе, из-за чего её задняя часть дестабилизировалась, и я врезался в стену. Не так мы хотели завершить этот этап, тем более что Оскар смог показать хороший темп.

Огромное спасибо медикам за проведение обследования, а также команде за все те усилия, которые нужно приложить, чтобы восстановить мою машину. Теперь у нас есть неделя на то, чтобы перестроиться и подготовиться к финалу сезона в Абу-Даби».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Самое главное, Ландо в порядке после аварии, произошедшей на очень скоростной секции трассы, хотя выглядела она страшновато.

Сегодня наша машина была способна на хороший темп. Ландо смог отыграться после старта с 15-й позиции, добрался до призовой десятки и получил дополнительный призовой балл за самый быстрый круг.

Два очка – не так много по сравнению с тем, сколько мы зарабатывали на предыдущих этапах, но и они важны, чтобы удержать 4-е место в Кубке конструкторов.

Уик-энд в Лас-Вегасе был непростым, и теперь мы должны перегруппировать силы, по возможности отдохнуть и подготовиться к финалу сезона. Рассчитываем, что этап в Абу-Даби пройдёт намного лучше, в том числе и потому, что эта трасса должна лучше подходить нашей машине».