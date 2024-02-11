Грожан: Шасси для презентаций строились ещё осенью

Роман Грожан с 2021 года выступает в за океаном, в американской серии IndyCar, но теперь в его программу входят и гонки на выносливость. Он по-прежнему внимательно следит за тем, что происходит в Формуле 1, и в последнем выпуске своего видеоблога на YouTube поделился впечатлениями об уже состоявшихся презентациях машин 2024 года. Процитируем несколько фрагментов.

Роман Грожан: «Что такое версия машины, подготовленная к презентации? Это шасси, которое, вероятно, было создано примерно в октябре-ноябре прошлого года, когда команда только приступала к производству компонентов новой машины, чтобы успеть всё сделать к предсезонным тестам.

В этих версиях просматриваются лишь самые базовые черты тех машин, которые выйдут на старт первой гонки нового сезона, и разница будет весьма существенная.

Начиная с осени и далее в течение всего зимнего периода идёт интенсивная работа в аэродинамической трубе, а также с применением технологий CFD, и команды стараются завершить её как можно позже, как можно ближе к первой гонке.

Если производственный цикл какого-то компонента – один месяц, то команда может завершить его проектирование ровно за месяц до первой гонки и только тогда приступит к производству. Конечно, какие-то детали можно рассмотреть и на тех машинах, которые были показаны на презентациях, но всё-таки в Бахрейне мы увидим уже значительно доработанные версии. Поэтому пока можно обсуждать только раскраску машин, какие-то концептуальные решения, а также отдельные детали конструкций».

Похоже, что наиболее сильное впечатление на Романа произвела Alpine A524, тем более, команда подчёркивала, что это уже реальное шасси, а не его презентационная версия: «Эта машина мне очень понравилась, хотя можно сказать, я надеялся, что синего и розового цвета на ней будет побольше. Но команды всё больше деталей оставляют не окрашенными, они просто выполнены из карбона – это делается ради снижения веса.

Характерные обводы боковых понтонов говорят о том, что в Alpine, как и во всех других командах, стараются как можно больше воздуха направить к диффузору, к задней части машины. Но перед понтонами расположены новые по форме дефлекторы, и эти элементы я оценил. Они довольно большого размера, по ним видно, что они весьма тщательно проработаны, и их функция в том, чтобы направить как можно больше воздуха к боковым понтонам.

Фактически внутри понтонов находятся большие туннели, по которым воздух устремляется к диффузору, а дефлекторы как раз и направляют его именно туда, куда нужно.

В области перед задними колёсами краям днища приданы закруглённые формы, и это довольно интересно. Пока неясно, такая форма останется или будет изменена, но она привлекает внимание, ведь это довольно чувствительная и важная область, и похоже, что в Alpine приложили немалые усилия, ею занимаясь.

То же самое можно сказать о передней части боковых понтонов. Она выглядит очень компактно и аккуратно, и, судя по всему, система охлаждения на Alpine должна работать очень эффективно. Хотя версия корпусных деталей, показанная на презентации, рассчитана в основном на прохладную погоду, поскольку на них почти нет мест, через которые отводится тепло. Видно, что специалисты по аэродинамике действительно старались направить воздушные потоки именно так, как им нужно.

В общем, посмотрим, на что будет способна машина Alpine на трассе, но пока она мне действительно нравится».

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