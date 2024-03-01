Боттас готов сбрить усы, если его позовут в Mercedes

Валттери Боттас в интервью финскому таблоиду Ilta-Sanomat рассказал о задачах, которые стоят перед ним в этом сезоне, а также о том, на что он готов пойти ради возвращения в Mercedes.

Валттери Боттас: «Я ставлю перед собой серьёзные цели и хочу, чтобы после завершения этого сезона я мог его вспоминать как мой лучший год в Формуле 1. Разумеется, необязательно в плане результатов, но мне хочется добиться стабильности и каждую гонку проводить как можно лучше, прежде всего опережая напарника.

Конкретные цели ставить перед собой очень трудно, но однозначно, что мы должны стремиться выступать лучше, чем в прошлом году, ведь он складывался очень непросто… Мой контракт истекает в конце 2024-го, это факт. Мы ещё не обсуждали с командой возможность его продления, но займёмся этим в ближайшие месяцы.

Сейчас всё внимание надо уделять первым гонкам сезона, но если мы сможем найти время, то такой разговор состоится. Год пролетит быстро, и если всё откладывать на потом, то может быть уже слишком поздно. Поживём – увидим. Но на рынке пилотов уже начинаются подвижки, это точно, и за всем этим тоже надо следить.

Мой приоритет в том, чтобы постараться присоединиться к заводской программе Audi, а эта компания всегда добивалась успехов во всех категориях автоспорта, и своими проектами они не занимаются вполсилы. Сейчас это моя главная цель. Посмотрим, получится или нет, но это также неплохой источник мотивации, поэтому с самого начала сезона я намерен бороться за хорошие результаты».

Когда у Валттери спросили, рассматривает ли он возможность вернуться в Mercedes, где из-за предстоящего ухода Льюиса Хэмилтона образуется вакансия, финн ответил так: «Что ж, в этом спорте не стоит ничего исключать – в Формуле 1 возможно всё, что угодно. Впрочем, больше мне нечего добавить».

Тогда Боттасу задали следующий вопрос: захочется ли ему возвращаться в Mercedes, если среди обязательных условий будет требование сбрить усы?

«Такое требование мне не понравится! – рассмеялся Валттери. – Конечно, если мы говорим о возвращении в команду, вместе с которой я вновь смогу бороться за подиумы и победы, тогда да, полагаю, я соглашусь подстричься и сбрить усы. Впрочем, думаю, что в Mercedes, вероятно, уже неплохо меня знают и не станут выдвигать таких требований. Хотя лично для меня привлекательность любого варианта больше зависит от условий контракта.

Но, разумеется, я по-прежнему мечтаю о победе в чемпионате мира, иначе меня бы здесь не было. Ошибается тот, кто думает, что я выступаю в гонках просто ради собственного удовольствия. У меня есть определённые цели, а в Формуле 1 возможно всё. Поэтому надо ставить перед собой высокие цели, но для начала решить промежуточную задачу и подняться на подиум. Таким должен стать следующий шаг, поэтому будем стараться вернуться в первую тройку».

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