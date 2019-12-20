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Баскетбол

Черкасские Мавпы увезли из Каменского победу над Прометеем

Евгений НикитюкНет комментариев
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Лидер первенства терпит третье поражение в пяти матчах.

Черкасские Мавпы на выезде обыграли Прометей в матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги.

Действующий лидер чемпионата закончил первую четверть с перевесом в шесть очков, но на большой перерыв команды ушли при равном счете.

Переломным моментом в игре стала третья четверть, которую подопечные Максима Михельсона выиграли с разницей в 13 очков, обеспечив себе комфортный перевес до конца матча.

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Прометей сохраняет первое место в Суперлиге, но опережает Днепр только на два очка, сыграв на два матча меньше. Черкасские Мавпы обошли Запорожье и заняли пятую позицию.

В других матчах игрового дня Николаев победил Одессу, а Киев-Баскет на выезде легко разобрался с Запорожьем.

  • Суперлига. Регулярный чемпионат

Прометей (Каменское) — Черкасские Мавпы 92:99 (25:19, 22:28, 22:35, 23:17)

П: Лукашов (18 + 6 подборов + 8 передач), Кулпеппер (17), Конате (16), Майерс (16 + 14 подборов), Мальчевский (8)

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Ч: Кольченко (21), Райт (15), Конев (15), Эйрингтон (11), Ткаченко (10), Руслов (10), Попов (8)

Источник: sportarena.com
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