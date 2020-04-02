Баскетболист сборной Украины вылечился от коронавируса

Баскетболист сборной Украины Вячеслав Бобров успешно завершил курс лечения от опаснейшего вируса COVID-19.

Как сообщает Sport Arena, вчера баскетболист испанской “Фуэнлабрады” был выписан из Александровской больницы города Киева, где проходил лечение. Проверочный тест на коронавирус в спортсмена показал отрицательный результат.

Напомним, Вячеслав Бобров стал первым украинским баскетболистом, который заразился коронавирусом. По предварительной информации игрок заразился, когда возвращался в Украину из Испании.