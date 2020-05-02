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Баскетбол

Каменской Прометей усилился форвардом Черкасских Мавп

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Беликов

Каменский “Прометей” сумел пополнить состав своей команды достаточно известным по украинским меркам баскетболистом.

Как сообщает basket.com.ua, новичком “Прометея” стал экс-форвард “Черкасских Мавп” Александр Беликов, который подписал годичное соглашение с каменским клубом.

Отметим, в прошлом сезоне выступая за клуб с Черкасс новичок “Прометея” играл в среднем за 27 минут за матч, а также набирал 11.6 очков, делал 4.3 подбора и 1.3 передачи (РЭ 12.1). Ранее Беликов успел поиграть в составе “Одессы” и “Химика”.

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Тэги: Александр БеликовПрометейЧеркасс
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