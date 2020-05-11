Понедельник, 11 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБаскетболБрат Адетокумбо откажется от предложений клубов NCAA
Баскетбол

Брат Адетокумбо откажется от предложений клубов NCAA

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Алекс Адетокумбо

Алекс Адетокумбо, который является младшим братом звезды НБА Янниса Адетокумбо, не желает играть в студенческой лиге NCAA, решив испытать себя на уровне Евролиги.

По последней информации 17-летний талант отклонил предложения нескольких студенческих клубов, также у него был вариант продолжить карьеру в бейсболе, но он решил испытать себя в главном баскетбольном турнире Европы.

“Я решил играть в Европе. Я хочу стать профессионалом как можно скорее. Я родился и вырос в Европе, знаю европейский баскетбол, и для меня лучше всего было бы подписать контракт с европейским клубом. Мне придется тренироваться и соревноваться со взрослыми мужчинами, я буду испытывать сильную конкуренцию и давление, и я буду развиваться на каждом уровне”, – заявил Алекс Адетокумбо. 

загрузка...
Тэги: NCAAАлекс АдетокумбоЯннис Адетокумбо
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Баскетбол
Артем Пустовой
Украинский защитник Барселоны сегодня должен сдать тест на коронавирус

Алексей Лэнь
Нью-Орлеан Пеликанс нацелился на Алексея Лэня

Шеннон Браун
Экс-звезду НБА арестовали из-за стрельбы по людям

Яннис Адетокумбо
Яннис Адетокумбо может перейти в Голден Стэйт

Святослав Михайлюк
Детройт Пистонс возвращается к тренировкам

Закрыть