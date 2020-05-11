Брат Адетокумбо откажется от предложений клубов NCAA

Алекс Адетокумбо, который является младшим братом звезды НБА Янниса Адетокумбо, не желает играть в студенческой лиге NCAA, решив испытать себя на уровне Евролиги.

По последней информации 17-летний талант отклонил предложения нескольких студенческих клубов, также у него был вариант продолжить карьеру в бейсболе, но он решил испытать себя в главном баскетбольном турнире Европы.

“Я решил играть в Европе. Я хочу стать профессионалом как можно скорее. Я родился и вырос в Европе, знаю европейский баскетбол, и для меня лучше всего было бы подписать контракт с европейским клубом. Мне придется тренироваться и соревноваться со взрослыми мужчинами, я буду испытывать сильную конкуренцию и давление, и я буду развиваться на каждом уровне”, – заявил Алекс Адетокумбо.