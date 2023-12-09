Бродский: У нас есть несколько дней, чтобы сохранить Будивельник

Президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский прокомментировал неожиданное решение столичного Будивельника сняться с текущего розыгрыша Суперлиги FAVBET.

«Для всех нас, конечно, это шок и большое потрясение. Клуб лишился спонсорской поддержки и решил сняться с чемпионата. чтобы не накапливать долги».

«На сегодняшний день все понимают, насколько трудно со спонсорской поддержкой, ведь подавляющее большинство социальных проектов украинских компаний направлены на помощь армии и это понятно. Будивельник не смог найти альтернативную поддержку и поэтому вынужден был пойти на этот шаг».

«Для многих заявление Будивельника стало потрясением. Но всем надо понимать, что на сегодняшний день такие реалии и Федерация живет в формате борьбы за сохранение едва ли не каждого клуба Суперлиги. Большинство проблем рядовой болельщик не видит, да ему и не нужно этого видеть, но в период войны происходит борьба за существование каждого клуба».

Сегодня киевляне сообщили о потере спонсорской поддержки и отсутствии финансирования. Будивельник вынужден сняться с текущего чемпионата, чтобы не увеличивать долги перед игроками и администрацией клуба.

Столичная команда занимает второе место в нынешнем розыгрыше Суперлиги, добыв 10 побед. В последнем матче подопечные Дмитрия Забирченко разгромили Кривбасс с перевесом в 40 очков.

Будивельник — действующий чемпион Украины. Столичная команда завоевывала национальный титул 11 раз.