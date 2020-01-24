Херманн выиграла индивидуальную гонку в Поклюке, Джима вошла в топ–15

В пятницу, 23 января, на этапе Кубка мира в словенской Поклюке
прошла женская индивидуальная гонка.
Лучшей в гонке стала немка Дениз Херманн, второй стала
шведка Ханна Оберг, а тройку лидеров замкнула француженка Анаис Бескон.
Лучше среди украинок стала Юлия Джима – 14-е место.
1 Дениз
Херманн 41.33,4 (0+0+0+0)
2 Ханна
Оберг 00.59,2 (0+1+0+0)
3 Анаис
Бескон 01.15,7 (0+0+0+0)
…
14 Юлия Джима 03.35,2 (1+0+0+1)
37 Анастасия
Меркушина 05.43,7 (0+0+2+1)
40 Елена
Пидгрушная 05.54,9 (1+1+0+1)
68 Юлия
Журавок 08.03,7 (1+0+2+1)
77 Дарья
Блашко 09.22,3 (2+1+0+1)
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: