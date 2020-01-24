Херманн выиграла индивидуальную гонку в Поклюке, Джима вошла в топ–15

В пятницу, 23 января, на этапе Кубка мира в словенской Поклюке прошла женская индивидуальная гонка.

Лучшей в гонке стала немка Дениз Херманн, второй стала шведка Ханна Оберг, а тройку лидеров замкнула француженка Анаис Бескон.

Лучше среди украинок стала Юлия Джима – 14-е место.

1 Дениз Херманн 41.33,4 (0+0+0+0)

2 Ханна Оберг 00.59,2 (0+1+0+0)

3 Анаис Бескон 01.15,7 (0+0+0+0)

…

14 Юлия Джима 03.35,2 (1+0+0+1)

37 Анастасия Меркушина 05.43,7 (0+0+2+1)

40 Елена Пидгрушная 05.54,9 (1+1+0+1)

68 Юлия Журавок 08.03,7 (1+0+2+1)

77 Дарья Блашко 09.22,3 (2+1+0+1)